"Геополитическая мысль деда-маразматика". Навальный прокомментировал признание ДНР и ЛНР

"Я смотрел вчера на "заседание Совета безопасности", это сборище маразматиков и воров… и думал о таком же сборище номенклатурных маразматиков из Политбюро ЦК КПСС, которые примерно вот так же, по собственной прихоти, воображая себя геополитиками за "великой шахматной доской", приняли решение о вводе советских войск в Афганистан", - цитирует его "Медуза".

По его словам, что в советское время, что сейчас политикам нужно одно - отвлечь внимание народа России от реальных проблем - развития экономики, роста цен, царящего беззакония.

При этом само обращение Путина он назвал безумным: "Замените "Украину" в его речи на "Казахстан", "Беларусь", "страны Балтии", "Азербайджан", "Узбекистан" и так далее, включая даже "Финляндию". И подумайте, куда дальше понесет геополитическая мысль деда-маразматика".

По словам Навального, для СССР плохо закончился ввод войск в Афганистан. Для России же плохо закончится агрессия в отношении Украины: