Получить вакцину от гриппа в этом сезоне можно абсолютно бесплатно

1 февраля уже были внесены изменения в правила о вакцинации, которые предусматривали возможность в этом сезоне с 3 февраля проводить вакцинацию против гриппа детей и населения старше 50 лет в зависимости от наличия вакцин.

Учитывая, что угроза эпидемии гриппа все еще существует, а закупленные государством вакцины против гриппа для вакцинации групп риска используются очень медленно, Министерство здравоохранения приняло решение сделать вакцины против гриппа доступными для иммунизации всех жителей Латвии.

По мере роста заболеваемости гриппом и Covid-19 ожидается дополнительная нагрузка на лечебные учреждения, особенно на практики семейных врачей. Для ее предотвращения необходима обширная вакцинация против гриппа.

Вакцины будут бесплатными до конца текущего сезона гриппа.