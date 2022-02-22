Получить вакцину от гриппа в этом сезоне можно абсолютно бесплатно
Правительство одобрило поправки, которые предусматривают, что все жители Латвии в этом сезоне могут бесплатно привиться против гриппа.
Правительство одобрило поправки, которые предусматривают, что все жители Латвии в этом сезоне могут бесплатно привиться против гриппа.
1 февраля уже были внесены изменения в правила о вакцинации, которые предусматривали возможность в этом сезоне с 3 февраля проводить вакцинацию против гриппа детей и населения старше 50 лет в зависимости от наличия вакцин.
Учитывая, что угроза эпидемии гриппа все еще существует, а закупленные государством вакцины против гриппа для вакцинации групп риска используются очень медленно, Министерство здравоохранения приняло решение сделать вакцины против гриппа доступными для иммунизации всех жителей Латвии.
По мере роста заболеваемости гриппом и Covid-19 ожидается дополнительная нагрузка на лечебные учреждения, особенно на практики семейных врачей. Для ее предотвращения необходима обширная вакцинация против гриппа.
Такое расширение групп риска устанавливается на ограниченный период - только на этот сезон гриппа и до того момента, как закончатся запасы вакцин, закупленных государством на текущий сезон.