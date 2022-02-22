Метаданные, пророчества и стрелки часов. Что не так с российской версией событий на Донбассе

Тогда эту эмоциональную речь никто не заметил. Соцсети и медиа обратили на нее внимание уже после того, как 18 февраля началась эвакуация населения с Донбасса. Совпадение ли это, или Жириновский действительно что-то знал, но его предсказание почти сбылось: российские войска после признания Москвой независимости ДНР и ЛНР стали заходить на их территорию в ночь на 22 февраля.

Метаданные видео

Обращения глав ДНР и ЛНР об эвакуации населения появились в их телеграм-каналах днем 18 февраля. Однако метаданные этих видеофайлов свидетельствуют о том, что на самом деле записаны они были еще днем 16 февраля. В тот день ни о каком "обострении" речи не шло: по данным специальной мониторинговой комиссии ОБСЕ, тогда было зафиксировано 24 нарушения режима прекращения огня. Для сравнения: 18 февраля, в день публикации видео, их уже было 222.

Это был не первый случай, когда старые видео выдавались за новые: одним из свидетельств обострения, по версии властей самопровозглашенных республик, стало обнаружение взрывчатки в автомобиле под мостом возле города Краснодон в ЛНР. На видео, опубликованном местными силовиками, видно, как грузовик оттаскивает автомобиль "Жигули", где якобы и находилась взрывчатка, с дороги. Однако журналисты Znak'а обратили внимание, что, согласно метаданным, ролик был снят три года назад.

Намек Зюганова

Еще до обострения ситуации в Донбассе Госдума обратилась к президенту Путину с просьбой признать ДНР и ЛНР. Инициатором обращения была фракция КПРФ в Госдуме.

19 февраля, в день начала эвакуации людей с Донбасса, глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов беседовал с изданием URA.ru. Журналист, в частности, спросил его, не стоит ли Путину принять решение по обращению Госдумы.

"Ну, следите внимательно. В понедельник. Следите внимательно, да", - довольным голосом ответил Зюганов. Хотя до "украинских диверсантов", которые якобы зашли на территорию Россию, дело еще не дошло, и до обращения руководства самопровозглашенных республик к Путину дело тогда не дошло.

Время на часах

В понедельник 21 февраля ситуация вокруг ДНР и ЛНР развивалась следующим образом.

Сначала главы двух самопровозглашенных республик обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. Почти сразу же началась трансляция заседания Совета Безопасности России, по итогам которого Путин заявил, что примет решение в тот же день. Спустя несколько часов было показано его обращение к народу, на котором он заявил о намерении признать эти образования.

Сразу за обращением Путина к народу по центральным государственным каналам показали подписание договоров между Россией и непризнанными республиками. Можно было предположить, что была показана запись, а Владимир Путин не бежал по коридорам из кабинета в большой зал, где прошла церемония. Метаданные только подкрепляют этот вывод: видео подписания было сделано за несколько часов до обращения к россиянам, обратил внимание журналист Daily Storm Даниил Беловодьев.

Заседание Совбеза шло во второй половине дня уже в записи - это подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Телеканал "Дождь" (признан в России "иностранным агентом") ранее сделал этот вывод, приглядевшись ко времени на часах министра обороны Сергея Шойгу: они показывали 12.47, хотя трансляция началась около 17.00 по Москве. Сам Путин перед началом заседания часы снял и положил их на стол так, что камера не могла выхватить время на них.

Журналисты телеграм-канала "Можем объяснить" увеличили один из кадров с подписания Путиным договоров с главами ДНР и ЛНР: часы президента будто бы показывают 12:15 - и в таком случае он признал республики еще до того, как спросил мнение подчиненных на эту тему. Однако точно понять, так это или не так, невозможно из-за низкого качества снимка.

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