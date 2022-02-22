Учебный год в школах продлен не будет

В аннотации к законопроекту говорится, что осенние каникулы в 2021/2022 учебном году были продлены на одну неделю, таким образом, продолжительность учебного года для 1-12-х классов была сокращена на одну неделю. Условие о продлении осенних каникул не применялось к образовательному учреждению социальной коррекции Naukšēni и специальным образовательным учреждениям, а также к удаленному обучению.

Учитывая, что учащиеся устали от удаленного обучения, карантинов и изоляции, продленный учебный год может еще больше ухудшить их эмоциональное состояние, поясняется в законопроекте.

Поэтому принято решение не продлевать 2021/2022 учебный год. Для учащихся 1-8-х и 10-11-х классов он закончится как обычно - 31 мая. Учебный год закончится 14 июня для учащихся 9-х классов и 21 июня для учащихся 12-х классов. Учащиеся 9-х и 12-х классов будут сдавать государственные экзамены согласно установленному графику.