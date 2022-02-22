Кариньш: время покажет, остановят ли санкции Путина

Он подчеркнул, что уже введенные санкции, например, решение Германии приостановить сертификацию газопровода Nord Stream 2, является четким сигналом демократического мира Путину. Это лишь первые из санкций, и в случае дальнейшей эскалации конфликта будут предприняты и другие меры.

В то же время, как указал Кариньш, необходимо отделять Россию и ее лидера.

"Россия - прекрасная страна. Путин - ее руководитель на данный момент. Путин, по-видимому, тот человек, который принимает все решения об агрессии, аннексии и т. д. Если мы говорим об агрессии, угрозе для глобальной безопасности, нужно говорить конкретно о Путине", - сказал премьер.

Кариньш отметил, что и в Латвии звучат вопросы - сумеют ли НАТО и Европейский союз (ЕС) во время кризиса сохранить единство, безопасно ли в Латвии. Премьер-министр заверил, что ЕС и партнеры по НАТО тесно взаимодействуют, координируя санкции, а также с точки зрения безопасности поддерживают друг друга.

Отвечая на вопрос о том, примет ли Латвия решение о санкциях против России на национальном уровне, премьер-министр сказал, что

санкции наиболее эффективны, если они международные, тем самым косвенно указав на то, что Латвия индивидуальных санкций может не ввести.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин в понедельник, 21 февраля, признал независимость так называемых Донецкой и Луганской народных республик, несмотря на предупреждения Запада о том, что такой шаг может привести к новым санкциям.