Ср, 23.02.2022
Я смотрел вчера на "заседание Совета безопасности", это сборище маразматиков и воров… Алексей Навальный, российский оппозиционер
Алексей Навальный, российский оппозиционер
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Фактомат ⟩ "Правды" России об Украине и НАТО

ФОТО: Shutterstock,AP/Scanpix, TVNET kolāža

По мнению Владимира Путина, России больше всего угрожают две вещи - существование Украины и НАТО. "Ужасная" Украина и "агрессивное" НАТО обсуждались также в речи Путина, в которой он сообщил о "признании независимости" ДНР и ЛНР.

Проект проверки фактов TVNET "Фактомат" опровергает распространяемую российскую ложь как о происходящем в Восточной Украине, так и о НАТО.

В понедельник вечером Путин подписал декрет о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик" на востоке Украины, а также дал распоряжение российским солдатам войти на эти территории, чтобы якобы выполнить миссию "поддержания мира". Перед подписанием декрета Путин обратился к обществу, проведя очень своеобразную историческую лекцию как об Украине, так и о НАТО.

С момента первого нападения России на Украину в 2014 году Путин, российские должностные лица и пропагандистские СМИ регулярно сообщают, что нападение Украины на поддерживаемые Кремлем банды боевиков считается геноцидом.

Ложь: Геноцид в Украине

Высказывание "геноцид в Украине" прозвучало также в речи Путина и на состоявшемся перед этим заседанием Совета национальной безопасности, на котором решали о признании ДНР. "Геноцид" упомянули как сам Путин, так и министр иностранных дел России Сергей Лавров, а также председатель Совета Российской Федерации Валентина Матвиенко.

Факты: Дефиницию геноцида можно прочитать в принятой ООН Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

Там сказано, что "под геноцидом понимаются следующие действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую":

а) убийство членов такой группы;

б) причинение серьезных телесных повреждений или умственного расстройства членам такой группы;

в) предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение ее;

г) меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде такой группы;

д) насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую.

Практически идентичную дефиницию геноцида можно прочитать в  статье 357 УК России.

В Восточной Украине живут две больше этнические группы - украинцы и русские.

Непонятно, какую именно национальную, этническую, расовую или религиозную группу пытаются осознанно уничтожить в Донбассе. Русских? Украинцев? Всех русскоязычных?

Конечно, в Донбассе уже много лет наблюдаются военные действия, но ни разу не было представлено доказательств целенаправленного нападения одной группы на другую с целью ее уничтожения. Война, во время которой погибают люди, не означает, что происходящее - это геноцид.

ФОТО: EPA/Scanpix

Столь же недостоверные утверждения Путин, российские должностные лица и пропагандисты регулярно распространяют и в отношении НАТО.

Ложь: НАТО планирует напасть на Россию с конца холодной войны; силы НАТО окружают Россию со всех сторон; НАТО нарушило данное России обещание никогда не расширяться на восток.

Факт: НАТО является оборонным альянсом, целью которого является защита ее стран-участниц, а не нападение на другие страны. В июне прошлого года участники альянса НАТО в очередной раз публично подтвердили, что НАТО не ищет конфронтации с Россией и не создает никаких угроз. То, что НАТО является оборонным альянсом, в 2002 году подтвердил и сам Путин, указывая, что каждое государство имеет право выбирать способ, которым она заботится о своей безопасности.

Факт: НАТО не окружает Россию со всех сторон. Сухопутная граница России составляет более 20 000 километров. Только одну шестнадцатую часть, или 1215 километров, своей границы Россия делит со странами-участницами НАТО. Россия граничит с 14 странами, но только пять из них являются странами-участницами НАТО.

Реагируя на агрессию России против соседних стран, в 2016 году НАТО разместило боевые отряды в странах Балтии и Польше. Эти силы были размещены по просьбе соответствующих государств. До того как Россия напала на Украину и в 2014 году оккупировала принадлежащий ей Крым, у НАТО не было планов на размещение своих солдат в восточных странах альянса.

Факт: НАТО никогда не обещало России не принимать новые страны, и расширение НАТО не направлено против России. Каждое независимое государство имеет право добровольно выбирать способ заботы о своей безопасности, в том числе присоединение к региональным оборонным альянсам.


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