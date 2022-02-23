Фактомат ⟩ "Правды" России об Украине и НАТО

Там сказано, что "под геноцидом понимаются следующие действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую":

а) убийство членов такой группы;

б) причинение серьезных телесных повреждений или умственного расстройства членам такой группы;

в) предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение ее;

г) меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде такой группы;

д) насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую.

Практически идентичную дефиницию геноцида можно прочитать в статье 357 УК России.

В Восточной Украине живут две больше этнические группы - украинцы и русские.

Непонятно, какую именно национальную, этническую, расовую или религиозную группу пытаются осознанно уничтожить в Донбассе. Русских? Украинцев? Всех русскоязычных?

Конечно, в Донбассе уже много лет наблюдаются военные действия, но ни разу не было представлено доказательств целенаправленного нападения одной группы на другую с целью ее уничтожения. Война, во время которой погибают люди, не означает, что происходящее - это геноцид.

ФОТО: EPA/Scanpix

Столь же недостоверные утверждения Путин, российские должностные лица и пропагандисты регулярно распространяют и в отношении НАТО.

Ложь: НАТО планирует напасть на Россию с конца холодной войны; силы НАТО окружают Россию со всех сторон; НАТО нарушило данное России обещание никогда не расширяться на восток.

Факт: НАТО является оборонным альянсом, целью которого является защита ее стран-участниц, а не нападение на другие страны. В июне прошлого года участники альянса НАТО в очередной раз публично подтвердили, что НАТО не ищет конфронтации с Россией и не создает никаких угроз. То, что НАТО является оборонным альянсом, в 2002 году подтвердил и сам Путин, указывая, что каждое государство имеет право выбирать способ, которым она заботится о своей безопасности.

Факт: НАТО не окружает Россию со всех сторон. Сухопутная граница России составляет более 20 000 километров. Только одну шестнадцатую часть, или 1215 километров, своей границы Россия делит со странами-участницами НАТО. Россия граничит с 14 странами, но только пять из них являются странами-участницами НАТО.

Реагируя на агрессию России против соседних стран, в 2016 году НАТО разместило боевые отряды в странах Балтии и Польше. Эти силы были размещены по просьбе соответствующих государств. До того как Россия напала на Украину и в 2014 году оккупировала принадлежащий ей Крым, у НАТО не было планов на размещение своих солдат в восточных странах альянса.