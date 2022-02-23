После столкновения врезался в дерево и убежал с места ДТП; полиция ищет шофера

Как сообщает программа, авария состоялась в воскресенье утром, когда водитель BMW игнорировал требование знака "уступить дорогу", и, выезжая с улицы Пуцес, врезался в машину Kia, едущую по улице Стирну.

После первого удара BMW выехала на обочину и врезалась в дерево. Виновный в этой ситуации шофер вместе с пассажирами решил не ждать полицию и исчез с места аварии как можно быстрее. Беглецов видели многие живущие в ближайшей округе.

"Один из них был лысым, очевидно, он был за рулем, потому что он вылез с места водителя. Была женщина в розовых брюках и молодой высокий парень. Они все трое ушли. Потерпевшая женщина, по-моему, сфотографировала парня и девушку. Они быстро ушли в сторону улицы Пуцес", - рассказал очевидец.