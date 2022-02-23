"Эти монстры должны сидеть за решеткой": сестра убитого в Ирландии латвийца о трагедии

Никитина заявила в интервью, что ее брат, который был убит после вероятной ссоры с гостями в своем доме в Уиклоу, не заслужил смерти.

"Мы просто хотим справедливости. Это все, что мы хотим.

Мы хотим, чтобы виновные монстры оказались за решеткой. Я знаю, что не должна так говорить, но они не должны ходить по улицам.

Это просто разбивает мне сердце", - сказала сестра.

Тело мужчины везут в Латвию, где его захоронят рядом с семьей.

"Он едет домой. Его похоронят дома. Там все его друзья, включая брата и сестру. Это правильное решение - привезти его домой.

Есть много вопросов, которые остались без ответов. Но мы их узнаем, я верю, что справедливость будет восстановлена. Это очень травматично, никто из нас не может поверить в то, что произошло", - рассказала Никитина.

В обращении к убийце своего брата женщина сказала: "Просто признайся, поступи правильно и расскажи, что ты сделал".

Илва отметила, что ее отношения с братом были очень близкими. Она не могла поверить, когда узнала о его трагической гибели.

"Я получила сообщение от старшей сестры. Я не могла в это поверить, поэтому я позвонила маме Юриса и спросила, правда ли это. Когда он приезжал ко мне в гости, мы много разговаривали, могли говорить часами о чем угодно.

У нас не было негативных разговоров. Он никогда ни в ком не видел ничего плохого. Все воспоминания о нем положительные", - вспоминает сестра.

Ирландская полиция считает, что в момент убийства в доме находились несколько человек.

Несколько человек, которые были в доме, не жили там, и есть подозрение, что спор разгорелся до такой степени, что знакомый Юрису человек ударил его ножом в грудь.

"Я даже не могу предположить, что произошло в том доме, но я не могу представить своего брата там. Он был очень любящим, хорошим сыном для своей матери. В нем не было ничего плохого.

Так что вдвойне грустно, что его нет. Он этого не заслужил", - заявила Никитина.

10 февраля Юрис Викторов был найден мертвым с ножевым ранением в груди в своем доме в Уиклоу, где он жил со своей девушкой Брэндой Кейн.

По этому дело не было выдвинуто обвинения. Хотя 30-летний мужчина и 20-летняя женщина были задержаны на месте "нападения со смертельным исходом", на следующий день их отпустили без предъявления обвинений.

Девушка погибшего сказала, что пыталась спасти жизнь Юриса после того, как брошенный в него нож попал ему в грудь.

"Я только помню, как бросили нож и все. Он попал ему в грудь. Я держала один из своих свитеров на ране, пытаясь привести его в чувства, чтобы он мог дышать, но он просто стал холодным",

- рассказала девушка.

Она утверждает, что дома возник спор: один человек "вошел в нашу комнату в поисках сигареты", а затем другой "вошел в бешенстве", потому что он хотел, чтобы этот человек вышел из комнаты. Затем бросили нож, но мужчина сказал, что Юрис не умер, а просто спит.