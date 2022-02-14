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Ирландская полиция расследует нападение на мужчину со смертельным исходом. Портал Baltic Ireland со ссылкой на ирландские СМИ сообщает, что скончался 36-летний Юрис Викторов из Латвии.

Полиция прибыла на место в четверг, 10 февраля, около 20:15 и констатировали, что мужчина получил смертельные травмы.

На месте были задержаны два человека - мужчина примерно 30 лет и женщина примерно 20 лет, но на следующий день оба они были отпущены без предъявления обвинений.

На месте преступления была проведена экспертиза, а тело Викторова доставили в Государственную патологоанатомическую службу.