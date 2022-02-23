Задержаны контрабандисты, которые продавали поддельные препараты для повышения потенции

В результате сложного комплекса оперативно-розыскных мероприятий, в том числе совместно с Таможенным управлением СГД, установлено, что контрабандный ввоз поддельных лекарственных средств из Индии в Латвию организовал гражданин Великобритании, родившийся в Пакистане.

Поддельные лекарства продавались по интернету и отправлялись в различные страны Европы - Испанию, Германию, Италию, Швейцарию, Великобританию.

В ходе нескольких санкционированных обысков было обнаружено и изъято более 306 000 таблеток. Продажа этих таблеток на черном рынке дала бы прибыль в размере около 1,5 млн евро, сообщают представители СГД.

Уголовное дело квалифицировано в соответствии с ч.3 ст. 190 Уголовного закона. По уголовному делу в качестве подозреваемых фигурируют два человека. К одному лицу применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы, а к другому - арест.

На данный момент никакой дополнительной информации в интересах следствия предоставлено не будет.

Согласно ст. 19 Уголовного закона ни одно лицо не может быть признано виновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет установлена ​​в порядке, установленном Уголовным законом.