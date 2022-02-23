Ср, 23.02.2022
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Алексей Навальный, российский оппозиционер

Выдавал себя за другого: человек более десяти раз получил вакцину от Covid-19

Люди в очереди на вакцинацию ФОТО: Zane Bitere/LETA

Госполиция выявила случаи, когда один человек более десяти раз получал вакцину от Covid-19 по чужим документам за вознаграждение, сообщил журналистам в среду глава Госполиции Арманд Рукс.

Рукс обратил внимание на то, что фиктивная вакцинация осуществляется разными способами.

"Есть люди, которые вместо других идут на уколы. Бывают даже случаи, когда человек более десяти раз вводил вакцину и получал за это вознаграждение, и таких случаев несколько", - сказал Рукс.

Хотя на данный момент отозвано 54 сертификата о вакцинации, Рукс обратил внимание на то, что некоторые из причастных к преступлениям еще не получили сертификатов, а только начали курс вакцинации.

Уже сообщалось, что в прошлом и в этом году Госполиция возбудила 60 уголовных дел о возможной фиктивной вакцинации, а число лиц, подлежащих проверке, составляет 443.

В этом году начаты три уголовных процесса.


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