Выдавал себя за другого: человек более десяти раз получил вакцину от Covid-19

Рукс обратил внимание на то, что фиктивная вакцинация осуществляется разными способами.
"Есть люди, которые вместо других идут на уколы. Бывают даже случаи, когда человек более десяти раз вводил вакцину и получал за это вознаграждение, и таких случаев несколько", - сказал Рукс.
Хотя на данный момент отозвано 54 сертификата о вакцинации, Рукс обратил внимание на то, что некоторые из причастных к преступлениям еще не получили сертификатов, а только начали курс вакцинации.
Уже сообщалось, что в прошлом и в этом году Госполиция возбудила 60 уголовных дел о возможной фиктивной вакцинации, а число лиц, подлежащих проверке, составляет 443.
В этом году начаты три уголовных процесса.