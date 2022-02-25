За сутки в Латвии скончались 32 человека с Covid-19

Умершие входили в возрастные категории от 50 до 89 лет:​

четыре человека - в возрасте от 50 до 59 лет;

один человек - в возрасте от 60 до 69 лет;

девять человек - в возрасте от 70 до 79 лет;

тринадцать человек - в возрасте от 80 до 89 лет;

пять человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

24 скончавшихся не были привиты от Covid-19 или не закончили курс вакцинации, 8 были вакцинированы.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 3731 не был вакцинирован или не прошел полный курс вакцинации, 6221 человек был вакцинирован.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения понизился - до 7069,1 случая.

Всего вчера было сделано 22 269 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 44,7%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 633 960 жителей Латвии.

Статистика Covid-19 в Литве: 6193 новых случая, 26 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 6193 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 26 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.

Из выявленных за минувшие сутки случаев заболевания 5265 были первичными заражениями, 921 - вторичным, а 7 пациентов заразились в третий раз.

В больницах на лечении от Covid-19 находятся 1777 человек, что на тридцать меньше, чем сутками ранее, из них 99 - в реанимации.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболели хотя бы один раз 891,5 тыс. человек, от этой болезни умерло 8368 человек.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей уменьшился и составил 3333,4 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляла 50,1%.