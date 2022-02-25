Потери Украины в войне: что говорит Россия
Российские военные заявили, что взяли под контроль территории в районе Чернобыльской АЭС и вывели из строя 118 военных объектов в Украине, пишет "Медуза" со ссылкой на "Интерфакс".
Российские военные заявили, что взяли под контроль территории в районе Чернобыльской АЭС и вывели из строя 118 военных объектов в Украине, пишет "Медуза" со ссылкой на "Интерфакс".
Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что территория в районе АЭС была взята под контроль подразделениями воздушно-десантных войск России 24 февраля. Российские военные договорились с украинской охраной Чернобыльской АЭС о совместном обеспечении безопасности станции.
"Радиоактивный фон в районе атомной электростанции в норме. Персонал АЭС продолжает обслуживать объекты АЭС в штатном режиме и отслеживает радиоактивную обстановку", - сказал Конашенков.
Ранее о попытках российских военных захватить Чернобыльскую АЭС сообщал президент Украины Владимир Зеленский. Он назвал действия России "объявлением войны всей Европе".
Представитель Минобороны РФ сообщил об уничтожении 13 пунктов связи и 11 аэродромов. Он также заявил об уничтожении военной техники - 18 танков и других бронированных машин, семи реактивных систем залпового огня, 41 единицы специальной автомобильной техники, пяти катеров, пяти боевых самолетов, вертолета, пяти беспилотных летательных аппаратов.
Также уничтожено 14 украинских зенитных ракетных комплексов С-300 и "Оса".
Российское Минобороны по-прежнему не сообщает о потерях - но сведения о них есть.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил Sky News, что, по данным британских властей, с начала вторжения в Украину Россия потеряла более 450 военных.