Латвия готова принять правительство Украины и 10 000 беженцев

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Он признал, что такого обсуждения пока не было. Министр подчеркнул, что Украина сейчас воюет и нуждается в помощи. Он выразил уверенность, что если украинскому правительству по какой-либо причине придется покинуть Киев, оно продолжит борьбу и работу в других районах Украины.

Что касается возможности Латвии принять правительство Украины, то Ринкевич выразил надежду, что это гипотетический вопрос и гипотетический ответ.

Как сообщалось, 24 февраля российские войска вторглись на территорию Украины для "военной операции".

Возможностью приехать в Латвию интересуются несколько жителей Украины

Возможностью приехать в Латвию интересуются несколько жителей Украины, подтвердил государственный секретарь Министерства внутренних дел (МВД) Дмитрий Трофимов.

На данный момент интерес невысок, указал Трофимов, добавив, что власти предоставили жителям Украины необходимые консультации.

Правительство в четверг утвердило возможный план приема украинских беженцев. Правительство также планирует принять на следующей неделе решение по отдельному законопроекту, который обеспечит выдачу украинцам виз и права на трудоустройство.

На данный момент неизвестно, прибудут ли беженцы из Украины и их примерное количество, но, по оценкам МВД,

в Латвию может прибыть приблизительно 10 000 человек.