Пт, 25.02.2022
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Лидия, жительница Киева
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Латвия готова принять правительство Украины и 10 000 беженцев

Эдгар Ринкевич ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В случае необходимости Латвия готова принять у себя правительство Украины и помочь обеспечить его работу, заявил сегодня, 25 февраля, журналистам на пресс-конференции министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

Видео: Запись пресс-конференции

Он признал, что такого обсуждения пока не было. Министр подчеркнул, что Украина сейчас воюет и нуждается в помощи. Он выразил уверенность, что если украинскому правительству по какой-либо причине придется покинуть Киев, оно продолжит борьбу и работу в других районах Украины.

Что касается возможности Латвии принять правительство Украины, то Ринкевич выразил надежду, что это гипотетический вопрос и гипотетический ответ.

Как сообщалось, 24 февраля российские войска вторглись на территорию Украины для "военной операции".

Возможностью приехать в Латвию интересуются несколько жителей Украины

Возможностью приехать в Латвию интересуются несколько жителей Украины, подтвердил государственный секретарь Министерства внутренних дел (МВД) Дмитрий Трофимов.

На данный момент интерес невысок, указал Трофимов, добавив, что власти предоставили жителям Украины необходимые консультации.

Правительство в четверг утвердило возможный план приема украинских беженцев. Правительство также планирует принять на следующей неделе решение по отдельному законопроекту, который обеспечит выдачу украинцам виз и права на трудоустройство.

На данный момент неизвестно, прибудут ли беженцы из Украины и их примерное количество, но, по оценкам МВД,

в Латвию может прибыть приблизительно 10 000 человек.

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В случае необходимости Латвия могла бы выделить до 34,7 млн евро на оплату проживания в гостинице, пособия и другие меры по приему потенциальных украинских беженцев.

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