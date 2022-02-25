Латвия готова принять правительство Украины и 10 000 беженцев

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Он признал, что такого обсуждения пока не было. Министр подчеркнул, что Украина сейчас воюет и нуждается в помощи. Он выразил уверенность, что если украинскому правительству по какой-либо причине придется покинуть Киев, оно продолжит борьбу и работу в других районах Украины.
Что касается возможности Латвии принять правительство Украины, то Ринкевич выразил надежду, что это гипотетический вопрос и гипотетический ответ.
Как сообщалось, 24 февраля российские войска вторглись на территорию Украины для "военной операции".
Возможностью приехать в Латвию интересуются несколько жителей Украины
Возможностью приехать в Латвию интересуются несколько жителей Украины, подтвердил государственный секретарь Министерства внутренних дел (МВД) Дмитрий Трофимов.
На данный момент интерес невысок, указал Трофимов, добавив, что власти предоставили жителям Украины необходимые консультации.
Правительство в четверг утвердило возможный план приема украинских беженцев. Правительство также планирует принять на следующей неделе решение по отдельному законопроекту, который обеспечит выдачу украинцам виз и права на трудоустройство.
На данный момент неизвестно, прибудут ли беженцы из Украины и их примерное количество, но, по оценкам МВД,
в Латвию может прибыть приблизительно 10 000 человек.
В случае необходимости Латвия могла бы выделить до 34,7 млн евро на оплату проживания в гостинице, пособия и другие меры по приему потенциальных украинских беженцев.