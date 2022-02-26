Кипр и Франция поддержат решение об отключении России от SWIFT
Кипр не будет блокировать решение об отключении России от международной банковской системы SWIFT, сообщает Русская служба ВВС со ссылкой на главу МИД Украины Дмитрия Кулебу.
Кипр не будет блокировать решение об отключении России от международной банковской системы SWIFT, сообщает Русская служба ВВС со ссылкой на главу МИД Украины Дмитрия Кулебу.
По его словам, что Франция также поддержит решение об отключении России от SWIFT.
Ранее также решение поддержали США, Великобритания, Канада и руководство Европейского союза. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что в Европе не осталось стран, не согласных с таким шагом.
Также агентство Reuters со ссылкой на главу одного из центральных банков Еврозоны сообщает, что решение по отключению России от SWIFT может быть принято в течение нескольких дней.
"Достаточно ли этого? Нет. Необходимо ли это? Абсолютно. Санкции имеют смысл только в том случае, если есть издержки для обеих сторон, и это будет дорогостоящим решением", - сказал источник агентства.