Кипр и Франция поддержат решение об отключении России от SWIFT

По его словам, что Франция также поддержит решение об отключении России от SWIFT.

Ранее также решение поддержали США, Великобритания, Канада и руководство Европейского союза. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что в Европе не осталось стран, не согласных с таким шагом.

Также агентство Reuters со ссылкой на главу одного из центральных банков Еврозоны сообщает, что решение по отключению России от SWIFT может быть принято в течение нескольких дней.