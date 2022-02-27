Российские власти впервые признали гибель военного в Украине

Меликов сообщил о гибели Гаджимагомедова в Instagram в субботу, 26 января. "С огромным сожалением воспринял трагическую весть о гибели нашего молодого земляка, офицера Российской Армии Нурмагомеда Гаджимагомедова, который с честью исполнил свой служебный долг в ходе спецоперации по защите Донбасса", - написал он. Обстоятельства смерти не раскрываются.

Гаджимагомедов - сын заместителя министра внутренних дел Ингушетии Энгельса Гаджимагомедова, - сообщает издание "Агентство". Судя по фотографии, размещенной на странице Меликова, погибший был старшим лейтенантом ВДВ. "Агентство" пишет, что он служил в 247-м гвардейского десантно-штурмовом Кавказском казачьем полку.

Точное место гибели Гаджимагомедова не раскрывается. Еще до анонса Меликова в социальных сетях распространялась информация, что старший лейтенант подорвал себя гранатой вместе с окружившими его солдатами украинской армии. Верифицировать эту информацию практически невозможно.

Российское Министерство обороны не признает потерь во вторжении в Украину. Еще с 2014 года, начала конфликта в Донбассе, Москва отрицала присутствие на территории Украины своих военных и отказывалась признавать потери в ходе предполагаемых боестолкновений с украинской армией.

Ситуация не изменилась и после официального ввода войск. В последнем по состоянию на ночь пятницы отчете о ходе боевых действий Министерство обороны утверждает, что у российских военных нет потерь. Украинская армия заявляет, что российские потери составляют более трех тысяч человек.

Стороны военных конфликтов в своих сообщениях обычно преувеличивают потери противника и преуменьшают свои. Независимые подтверждения сложно получить во время боевых действий. Кроме того, российское законодательство относит сведения о численности возможных потерь к государственной тайне.