Как сохранить насыщенный цвет борща?
Что делать, когда хочется борща не только вкусного, но и приятного для глаз? Сохранить красивый цвет несложно, но чтобы суп не стал бледным или несимпатично коричневым, стоит кое-что знать.
Что делать, когда хочется борща не только вкусного, но и приятного для глаз? Сохранить красивый цвет несложно, но чтобы суп не стал бледным или несимпатично коричневым, стоит кое-что знать.
Насыщенный вкус и аромат супа доставят большое удовольствие во время трапезы. Однако у некоторых хозяек борщ становится оранжевым или коричневым и бордовый цвет куда-то исчезает во время готовки. Почему так?
Есть способы придать супу красивый насыщенный бордовый оттенок.
Добавить кислоту
Цвет борща во многом зависит от свеклы: выбирайте корнеплоды насыщенного темного цвета. Не кладите их в суп слишком рано и варите около 10-15 минут. Для сохранения цвета в борщ необходимо также добавить кислоту. Например:
При обжаривании свеклы для сохранения цвета можно добавить еще 1-2 столовые ложки сахара. Этот овощ кладите в борщ в последнюю очередь, иначе в процессе варки он повлияет на цвет картофеля и капусты.
Как еще сохранить красивый цвет борща
Не всем нравятся жареные овощи, которые потом добавляют в пищу. При этом борщ бордовым можно приготовить и без этого процесса:
Вариант 1: Мясо вынуть из приготовленного бульона и опустить туда очищенную свеклу. Затем добавьте остальные овощи и варите. Через 15 минут достаньте свеклу. Подождите приготовления супа, затем натрите свеклу в миску.
Вариант 2: Варите овощи в кожуре. Для этого сначала тщательно помойте свеклу, а потом опустите в кастрюлю на час. Не солите воду, иначе овощ станет жестким. Затем надо натереть свеклу на терке и положить в почти готовый борщ, варить с остальными продуктами 2 минуты.
Вариант 3: Очистите свеклу. Натрите ее в сыром виде на терке. Положите в металлическую емкость и залейте горячей водой. Затем приступайте к варке борща и, когда он будет почти готов, добавьте свеклу и варите вместе еще 5 минут.
Вариантов несколько, осталось выбрать подходящий, чтобы суп был и вкусным, и желанным. Если у вас не получилось в первый раз - не вешайте нос и пробуйте еще, пока не найдете самые лучшие продукты и наиболее подходящий процесс приготовления.