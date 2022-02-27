Как сохранить насыщенный цвет борща?

Насыщенный вкус и аромат супа доставят большое удовольствие во время трапезы. Однако у некоторых хозяек борщ становится оранжевым или коричневым и бордовый цвет куда-то исчезает во время готовки. Почему так?

Есть способы придать супу красивый насыщенный бордовый оттенок.

Добавить кислоту

Цвет борща во многом зависит от свеклы: выбирайте корнеплоды насыщенного темного цвета. Не кладите их в суп слишком рано и варите около 10-15 минут. Для сохранения цвета в борщ необходимо также добавить кислоту. Например:

томатная паста - ее добавляют к свекле, которая тушится на сковороде отдельно от других овощей;

винный или яблочный уксус - перед жаркой сбрызните им свеклу, но важно не переборщить;

лимонный сок (подойдет тем, кто не любит уксус) - добавить небольшое количество в начале тушения.

При обжаривании свеклы для сохранения цвета можно добавить еще 1-2 столовые ложки сахара. Этот овощ кладите в борщ в последнюю очередь, иначе в процессе варки он повлияет на цвет картофеля и капусты.

Как еще сохранить красивый цвет борща

Не всем нравятся жареные овощи, которые потом добавляют в пищу. При этом борщ бордовым можно приготовить и без этого процесса:

Вариант 1 : Мясо вынуть из приготовленного бульона и опустить туда очищенную свеклу. Затем добавьте остальные овощи и варите. Через 15 минут достаньте свеклу. Подождите приготовления супа, затем натрите свеклу в миску.

Вариант 2 : Варите овощи в кожуре. Для этого сначала тщательно помойте свеклу, а потом опустите в кастрюлю на час. Не солите воду, иначе овощ станет жестким. Затем надо натереть свеклу на терке и положить в почти готовый борщ, варить с остальными продуктами 2 минуты.

Вариант 3 : Очистите свеклу. Натрите ее в сыром виде на терке. Положите в металлическую емкость и залейте горячей водой. Затем приступайте к варке борща и, когда он будет почти готов, добавьте свеклу и варите вместе еще 5 минут.