Вс, 27.02.2022
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Агентство опубликовало слова Кличко о том, что "Киев в окружении". Пресс-секретарь назвала это брехней

Виталий Кличко ФОТО: AP/Scanpix

Вечером в воскресенье агентство AP опубликовало интервью с мэром Киева Виталием Кличко, который среди прочего рассказал, что столица Украины находится в окружении.

На вопрос журналиста, намерены ли власти эвакуировать киевлян, Кличко надолго замолчал, а потом ответил:

"Мы не можем, потому что все пути заблокированы. Сейчас мы в окружении".

Спустя менее часа после публикации интервью пресс-секретарь Кличко выступила с опровержением этого заявления: "Это брехня и манипуляция", - приводит ее слова Insider.

Позднее сам Кличко заявил, что его слова об окружении Киева "распространили российские интернет-издания".

"И удивительно, что это начали распространять украинские Telegram-каналы. Не верьте лжи! Доверяйте информацию только из официальных источников",

- заявил он.

Ранее Кличко заявил, что на данный момент в городе погибли девять мирных жителей, включая одного ребенка.

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