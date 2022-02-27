Агентство опубликовало слова Кличко о том, что "Киев в окружении". Пресс-секретарь назвала это брехней

На вопрос журналиста, намерены ли власти эвакуировать киевлян, Кличко надолго замолчал, а потом ответил:
"Мы не можем, потому что все пути заблокированы. Сейчас мы в окружении".
Спустя менее часа после публикации интервью пресс-секретарь Кличко выступила с опровержением этого заявления: "Это брехня и манипуляция", - приводит ее слова Insider.
Позднее сам Кличко заявил, что его слова об окружении Киева "распространили российские интернет-издания".
"И удивительно, что это начали распространять украинские Telegram-каналы. Не верьте лжи! Доверяйте информацию только из официальных источников",
Ранее Кличко заявил, что на данный момент в городе погибли девять мирных жителей, включая одного ребенка.