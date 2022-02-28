На этой неделе Lidl открывает восемь магазинов в Эстонии

Lidl инвестировал в Эстонии уже более 80 миллионов евро и создал более 1000 новых рабочих мест. Все магазины Lidl в Эстонии будут работать ежедневно с 8:00 до 22:00.

Торжественная церемония открытия рынка пройдет 3 марта одновременно, непосредственно перед торжественным открытием всех магазинов в 8 утра. В открытии магазинов Lidl примут участие представители посольства Германии, Немецко-Балтийской торговой палаты и местных самоуправлений, а также и региональные руководители Lidl.

"Открытие магазинов Lidl знаменует собой важную веху в нашей миссии предлагать нашим клиентам в Эстонии товары высокого качества по приятно выгодным ценам, - отмечает председатель правления Lidl Eesti Якоб Йозефссон. – Мы уже создали в Эстонии более 1000 новых, стабильных и хорошо оплачиваемых рабочих мест. Я очень горжусь всей командой Lidl Eesti и благодарю всех коллег, которые усердно работали для того, чтобы этот день настал. Будем ждать всех в наших современных магазинах".

Все магазины во всех категориях товаров будут предлагать клиентам как товары известных торговых марок Lidl, которые нельзя купить где-либо еще, так и товары местного производства – от свежих овощей и фруктов и выпечки до хозяйственных товаров, косметики и рабочих инструментов. С сегодняшнего дня с предложениями и ценами Lidl можно ознакомиться на сайте www.lidl.ee.

В четверг, 3 марта, в 8.00 Lidl откроет свои магазины в следующих местах: Таллинн, Кристийне, бульвар Сыпрузе, 153 Таллинн, Мустамяэ, Карьявялья, 12 Таллинн, Ласнамяэ, Раадику, 11 Таллинн, Ласнамяэ, Тяхесаю-теэ, 4 Таллин, Хааберсти, Раннамыйза-теэ, 12a Тарту, Аннелинн, Калда-теэ, 29 Нарва, Таллиннское шоссе, 7 Пярну, Папинийду, Рижское шоссе, 106.

В целях обеспечения безопасной среды и социальной дистанцированности, в период открытия количество покупателей в магазине будет ограничиваться – в магазин можно войти только с тележкой для покупок, одновременно в магазине может находиться не более 200 человек.