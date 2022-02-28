1 марта снимаются некоторые ограничения при проезде в общественном транспорте

При этом остается в силе требование об обязательном использовании респиратора класса FFP2 без клапана или медицинской маски в общественном транспорте, такси и коммерческом пассажирском легковом транспорте.

Использование респираторов или медицинских масок в общественном транспорте, такси и коммерческом пассажирском легковом транспорте также обязательно для всех работников общественного транспорта, контактирующих с пассажирами, таких как контролер, кондуктор и водитель транспортного средства, если кабина водителя не полностью отделена от салона.

Министерство сообщения информирует, что немедицинскими (тканевыми) масками для лица, выданными образовательным учреждением, могут пользоваться только дети школьного возраста в возрасте от семи до двенадцати лет. Дошкольники в возрасте до семи лет, дети, обучающиеся по программе дошкольного образования, а также лица с явными двигательными или психическими нарушениями могут ездить в общественном транспорте без масок и респираторов.

Также сохраняются ранее установленные меры безопасности и предоставление услуги осуществляется в красном режиме, то есть сертификат для проезда не требуется.

Обеспечивающие продажу билетов автовокзалы и кассы на железнодорожных вокзалах, где билеты продаются только на внутренние железнодорожные маршруты, также продолжат оказывать услуги без сертификатов. Использование респираторов или медицинских масок является обязательным требованием на автобусных и железнодорожных вокзалах.