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Netflix не будет транслировать российские каналы, Walt Disney и Warner Bros. прекратили поставку фильмов

Netflix ФОТО: Unsplash

Walt Disney Company остановила поставку своих фильмов в российские кинотеатры, вслед за ней Warner Bros. заявила, что откладывает намеченную в России премьеру фильма "Бэтмен", а Netflix заявил, что не будет транслировать 20 российских федеральных телеканалов. Об этом пишет "Медуза".

Напомним, российская версия стримингового сервиса Netflix была обязана с 1 марта 2022 года транслировать 20 федеральных каналов в связи с внесением с реестр аудиовизуальных сервисов.

Netflix был включен в реестр аудиовизуальных сервисов, который ведет Роскомнадзор, 28 декабря. 

Реестр аудиовизуальных сервисов был создан в конце 2020 года. В него входят платформы с аудиторией более 100 тысяч пользователей. У него существуют обязательства обеспечивать трансляцию 20 федеральных каналов (в том числе Первый канал, НТВ, "Спас" и другие). Напомним, Первый канал напрямую связан с Кремлем, в его правлении несколько соратников президента РФ Владимира Путина.

Новые правила трансляции относятся только к пользователям Netflix в России, где количество абонентов, по данным сайта компании, составляет около миллиона. Ранее эксперты из США говорили, что стриминговый гигант, скорее всего, не уйдет с российского рынка из-за коммерческих интересов. Оказалось, что это не так. За Netflix последовали Walt Disney Company и Warner Bros., которые прекратили поставку фильмов в российские кинотеатры.

"Учитывая неспровоцированное нападение на Украину и трагический гуманитарный кризис, мы приостанавливаем показ фильмов в России, в том числе предстоящего показа мультфильма "Я краснею" от Pixar", - сообщили Walt Disney Company.

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