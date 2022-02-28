Netflix не будет транслировать российские каналы, Walt Disney и Warner Bros. прекратили поставку фильмов

Напомним, российская версия стримингового сервиса Netflix была обязана с 1 марта 2022 года транслировать 20 федеральных каналов в связи с внесением с реестр аудиовизуальных сервисов.

Netflix был включен в реестр аудиовизуальных сервисов, который ведет Роскомнадзор, 28 декабря.

Реестр аудиовизуальных сервисов был создан в конце 2020 года. В него входят платформы с аудиторией более 100 тысяч пользователей. У него существуют обязательства обеспечивать трансляцию 20 федеральных каналов (в том числе Первый канал, НТВ, "Спас" и другие). Напомним, Первый канал напрямую связан с Кремлем, в его правлении несколько соратников президента РФ Владимира Путина.

Новые правила трансляции относятся только к пользователям Netflix в России, где количество абонентов, по данным сайта компании, составляет около миллиона. Ранее эксперты из США говорили, что стриминговый гигант, скорее всего, не уйдет с российского рынка из-за коммерческих интересов. Оказалось, что это не так. За Netflix последовали Walt Disney Company и Warner Bros., которые прекратили поставку фильмов в российские кинотеатры.