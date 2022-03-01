Режим ЧС в Латвии окончен. Что меняется?

Сертификат также требуется для сотрудников, которые предоставляют основные услуги населению, непрерывность которых важна для общественного здоровья или безопасности. Это касается медиков, ежедневно работающих в тесном контакте с больными, работников социального ухода и мест лишения свободы, педагогов.

Работники, исполняющие свои обязанности в эпидемиологически безопасной среде, а именно, занятые оказанием развлекательных услуг, работающие в индустрии красоты, общественном питании и др., также обязаны иметь ковид-сертификат.

При этом работодатель вправе определять виды работы, которые должны выполняться в эпидемиологически безопасной среде, и работников, обязанных тестироваться на Covid-19.

На частных мероприятиях смогут собираться до 50 человек, на публичных - до 3000

С сегодняшнего дня на частных мероприятиях смогут собираться до 50 человек, а в особых случаях (свадьба, похороны, крещение) разрешено собираться до 250 человек, предусматривают утвержденные правительством поправки в правилах о мерах эпидемиологической безопасности для ограничения распространения инфекции Covid-19.

На публичных мероприятиях, в том числе пикетах и шествиях, могут собираться до 3000 человек.

Отдельные требования предусмотрены для крупных культурных и спортивных мероприятий государственного значения, где может не соблюдаться вышеупомянутое число посетителей при условии, что количество посетителей не превышает 60% максимального числа, а протокол мер эпидемиологической безопасности согласован с Центром профилактики и контроля заболеваний и Минздравом.

Как сообщалось, правительство ранее утвердило план мер после отмены режима чрезвычайной ситуации, который предусматривает смягчение ряда требований эпидемиологической безопасности.

Снимаются ограничения на пропускную способность общественного транспорта

С сегодняшнего дня отменяется ограничение на пропускную способность общественного транспорта и на применение льгот на проезд по маршрутам городского общественного транспорта для совершеннолетних без сертификата о вакцинации или перенесенном заболевании Covid-19, сообщили в Министерстве сообщения.

При этом остается в силе требование об обязательном использовании респиратора класса FFP2 без клапана или медицинской маски в общественном транспорте, такси и коммерческом пассажирском легковом транспорте.

Использование респираторов или медицинских масок в общественном транспорте, такси и коммерческом пассажирском легковом транспорте также обязательно для всех работников общественного транспорта, контактирующих с пассажирами, таких как контролер, кондуктор и водитель транспортного средства, если кабина водителя не полностью отделена от салона.

Министерство сообщения информирует, что немедицинскими (тканевыми) масками для лица, выданными образовательным учреждением, могут пользоваться только дети школьного возраста в возрасте от семи до двенадцати лет. Дошкольники в возрасте до семи лет, дети, обучающиеся по программе дошкольного образования, а также лица с явными двигательными или психическими нарушениями могут ездить в общественном транспорте без масок и респираторов.

Также сохраняются ранее установленные меры безопасности и предоставление услуги осуществляется в красном режиме, то есть сертификат для проезда не требуется.

Обеспечивающие продажу билетов автовокзалы и кассы на железнодорожных вокзалах, где билеты продаются только на внутренние железнодорожные маршруты, также продолжат оказывать услуги без сертификатов. Использование респираторов или медицинских масок является обязательным требованием на автобусных и железнодорожных вокзалах.