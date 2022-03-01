Видео ⟩ Михалок обратился к российским рок-музыкантам: "Почему вы молчите?"

"Я хочу обратиться ко всем российским рок-музыкантам. Почему вы молчите? Хватит с нас этих подписанных гурьбой писем. Хватит этих Instagram-картинок... Правда победит! Называйте вещи своими именами. Путин - убийца! Обращайтесь к своей аудитории", - сказал Михалок.

Он отметил, что их поклонники (молодые люди) надевают военную форму и идут в Украину, где все погибнут.

"Саша Васильев, Юра Шевчук, "Мумий Тролль", Земфира, почему вы, бл***ь, молчите?" - спросил рокер у своих российских коллег.

Ранее российский музыкант Лева Би-2, телеведущий Иван Ургант, актер Семен Слепаков, Александр Паль и многие другие звезды опубликовали в своих Instagram фото черного квадрата с подписью: "Нет войне". Телеведущий Александр Гудков написал 24 февраля, что ему стыдно, что он родился в этот день.