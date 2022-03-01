Вт, 1.03.2022
Почему так происходит - понятно: люди Путину уже давно не нужны Юрий Дудь, российский журналист
Юрий Дудь, российский журналист

Лукашенко заявил, что не собирается направлять войска в Украину

Александр Лукашенко ФОТО: Reuters/ScanPix

Беларусь не планирует участвовать в спецоперации в Украине, заявил во вторник на заседании Совета безопасности Беларуси Александр Лукашенко, пишет "Наша нива".

"Белорусская армия никакого участия в боевых действиях не принимала и не принимает. Мы можем это доказать кому угодно. Более того, российское руководство никогда не ставило перед нами этот вопрос - о нашем участии в вооруженном конфликте.

Мы и дальше не собираемся участвовать в этой спецоперации в Украине. Нет такой необходимости", - заявил Лукашкенко.

"Мы прикрываем своими силами государственную границу от Бреста до Мозыря для предотвращения проникновения в страну радикалов, оружия", - подчеркнул он.

Вину за развязывание войны в Украине Лукашенко возлагает на Запад. По его словам, Запад усилил милитаризацию региона, "втянул в эту историю украинскую сторону несбыточными обещаниями принятия страны в Евросоюз и НАТО".

Цель была - "спровоцировать нас, прежде всего Россию", - заявил он.

Лукашенко также заявил, что в Беларуси приведены в готовность средства противоракетной обороны.

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Последние новости

НАВЕРХ
Back