Лукашенко заявил, что не собирается направлять войска в Украину
Беларусь не планирует участвовать в спецоперации в Украине, заявил во вторник на заседании Совета безопасности Беларуси Александр Лукашенко, пишет "Наша нива".
Беларусь не планирует участвовать в спецоперации в Украине, заявил во вторник на заседании Совета безопасности Беларуси Александр Лукашенко, пишет "Наша нива".
"Белорусская армия никакого участия в боевых действиях не принимала и не принимает. Мы можем это доказать кому угодно. Более того, российское руководство никогда не ставило перед нами этот вопрос - о нашем участии в вооруженном конфликте.
"Мы прикрываем своими силами государственную границу от Бреста до Мозыря для предотвращения проникновения в страну радикалов, оружия", - подчеркнул он.
Вину за развязывание войны в Украине Лукашенко возлагает на Запад. По его словам, Запад усилил милитаризацию региона, "втянул в эту историю украинскую сторону несбыточными обещаниями принятия страны в Евросоюз и НАТО".
Цель была - "спровоцировать нас, прежде всего Россию", - заявил он.
Лукашенко также заявил, что в Беларуси приведены в готовность средства противоракетной обороны.