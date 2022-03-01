Ивлеева: "Я хочу открыто обратиться к руководству своей страны"
Российский блогер и телеведущая Настя Ивлеева прервала молчание и обратилась в социальных сетях к руководству своей страны.
Российский блогер и телеведущая Настя Ивлеева прервала молчание и обратилась в социальных сетях к руководству своей страны.
Свой пост Ивлеева начала со слов, что она далека от политики, что она намерено всегда избегала политических тем. Она заметила, что "не сильна в тонкостях". Настя всегда хотела, чтобы ее соцсети несли мир, а не разделяли людей. Ей больше всего хотелось развлекать людей и оставаться пацифистом, потому она решила высказаться:
"Мы стали свидетелями настоящей катастрофы. В Украине гибнут люди, разрушаются города, гибнут наши солдаты, многие из которых совсем юны, идет информационная война, в которой мы, простые люди, не можем найти правды, идет гражданская информационная война, в которой мы, простые люди, проклинаем, угрожаем и ненавидим друг друга.
Я с надеждой ждала переговоров, которые оказались лишь первой ступенью в цепочке сложных договоренностей, к которым, я надеюсь, обе стороны хотят прийти.
Я призываю вас сделать второй раунд переговоров завершающим военные действия, я призываю вас договориться, я призываю вас достигнуть тех компромиссов, которые остановят гибель людей. Я призываю остановиться.
Говорю это я, Настя Ивлеева, человек Мира, гражданка Российской Федерации, патриот своей страны".
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