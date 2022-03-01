Ученые: на российских солдат в Чернобыле воздействует радиация

Эксперты центра выясняют, что объекты, в которых имеются радиоактивные отходы, очень хорошо защищены от различных угроз, чтобы в случае серьезной аварии последствия не были ощутимы дальше зоны отчуждения, однако сами захватчики ЧАЭС уже ощущают излучение.

"Находясь сейчас в Зоне отчуждения и явно не обладая навыками по обеспечению личной безопасности во время работы на радиоактивно загрязненной территории, захватчики подвергаются значительному внешнему и внутреннему облучению, которое, без сомнения, будет иметь стохастическое (т.е. случайное, вероятностное) проявление в форме онкозаболеваний", - говорится в сообщении.

Российские солдаты не знают технику безопасности, которая должна соблюдаться при работе на отравленной радиацией территории. Они подвержены сильному облучению, которое в будущем повлияет на их здоровье, указано в сообщении.

"Незнание и непонимание опасностей, несоблюдение правил, соглашений и конвенций часто приводит к незапланированному самоубийство", - предупреждают ученые.