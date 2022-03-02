"Путин сильно просчитался": Байден в обращении к Конгрессу поддержал Украину

Особое внимание в своем обращении политик уделил ситуации в Украине.

Байден объявил, что США закрывают свое воздушное пространство для самолетов из России. Также он отметил, что войска США не вовлечены в военный конфликт, который происходит в Украине.

"Позвольте мне ясно заявить, наши войска не вовлечены и никогда не будут вовлечены в конфликт с российскими войсками в Украине", - сказал он.

Американские военные размещены в Европе, чтобы защитить союзников по НАТО в ситуации, если Путин решит продолжить двигаться на восток, сказал президент США.

Именно с целью защиты стран НАТО в Европу направлены американские военнослужащие сухопутных войск, ВМС и ВВС.

Соединенные Штаты и их союзники обеспечат военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине более чем на 1 миллиард долларов, добавил президент США.

"Путин сильно просчитался. Он думал, что сможет зайти в Украину, и мир перевернется. Вместо этого он столкнулся со стеной силы, которую никогда не ожидал и не мог вообразить. Он встретился с украинским народом", - приводит слова Байдена "Медуза".

Он также отметил, что при министерстве юстиции США будет работать специальная группа, которая будет расследовать "преступления российских олигархов".

Байден также заявил, что экономика России "шатается", и виноват в этом только Путин.

"Когда будет написана история этой эпохи, война Путина с Украиной сделает Россию слабее, а остальной мир - сильнее", - отметил он.

Как пишет "Медуза" американские сенаторы и конгрессмены и из Демократической, и из Республиканской партии пришли слушать обращение президента с флагами Украины и желто-голубыми аксессуарами.