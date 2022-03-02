"Путин сильно просчитался": Байден в обращении к Конгрессу поддержал Украину
Сегодня, 2 марта, президент США Джо Байден выступил с обращением к Конгрессу "О положении страны" (State of the Union), сообщает "Медуза".
Сегодня, 2 марта, президент США Джо Байден выступил с обращением к Конгрессу "О положении страны" (State of the Union), сообщает "Медуза".
Особое внимание в своем обращении политик уделил ситуации в Украине.
Байден объявил, что США закрывают свое воздушное пространство для самолетов из России. Также он отметил, что войска США не вовлечены в военный конфликт, который происходит в Украине.
Американские военные размещены в Европе, чтобы защитить союзников по НАТО в ситуации, если Путин решит продолжить двигаться на восток, сказал президент США.
Именно с целью защиты стран НАТО в Европу направлены американские военнослужащие сухопутных войск, ВМС и ВВС.
Соединенные Штаты и их союзники обеспечат военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине более чем на 1 миллиард долларов, добавил президент США.
"Путин сильно просчитался. Он думал, что сможет зайти в Украину, и мир перевернется. Вместо этого он столкнулся со стеной силы, которую никогда не ожидал и не мог вообразить. Он встретился с украинским народом", - приводит слова Байдена "Медуза".
Он также отметил, что при министерстве юстиции США будет работать специальная группа, которая будет расследовать "преступления российских олигархов".
Байден также заявил, что экономика России "шатается", и виноват в этом только Путин.
Как пишет "Медуза" американские сенаторы и конгрессмены и из Демократической, и из Республиканской партии пришли слушать обращение президента с флагами Украины и желто-голубыми аксессуарами.