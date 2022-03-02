Мadara предложила продукцию "спецдизайна" в обмен на пожертвование Украине. Некоторых это обидело

Хоть комментарии в Instagram были отключены, в Facebook они еще остались - там под публикацией отзывы только на русском. Ниже приводим некоторые из них.

ФОТО: Facebook/madaracosmetics/

ФОТО: Facebook

Одна пользовательница Facebook написала отдельный пост по теме:

ФОТО: Facebook

На момент написания статьи аккаунт в Instagram @madaracosmetics_rus недоступен.

В свою очередь в 15:57 под публикацией Madara Cosmetics в Facebook появился новый закрепленный комментарий. В нем компания ответила на нападки пользователей (полную версию ответа на английском языке смотрите тут под постом). Бренд пояснил, что 100% средств за продажу данной линии пойдут непосредственно на благотворительность Ziedot.lv для поддержки украинцев.

"Во-вторых, нецензурная лексика здесь контекстуальна. Цитата исходит от украинских солдат на острове Змеиный и стала символом сопротивления, достоинства и мужества, даже когда смотришь в глаза смерти. Обратите внимание, что здесь речь идет о русских ВОЙСКАХ, а не о русских людях.

В-третьих, самый важный момент. Российская власть не равно русский народ. В нашей интернациональной команде люди разного этнического и иного происхождения собираются вместе и работают над достижением общих целей. У нас латышские, русские, украинские, литовские, эстонские, немецкие и другие корни. Мы разные, но есть вещи, которые нас всех объединяют. У многих из нас есть родные и близкие в Украине. Мы не должны и не будем молчать, когда российская власть нарушает любые границы человечности и здравого смысла. Самая большая сила нашей команды, как и сила Латвии и всего демократического мира, - это единство. Своими мыслями и действиями мы создаем и меняем дух общества.

Насилие - для слабых. Зло должно быть названо своим именем. Спасибо всем, кто решительно выступает за свободу и человечность. Мы любим людей, и мы любим вас", - написал бренд.

Продукция, которую MÁDARA выдает в благодарность жертвователям, создана в сотрудничестве со стартапом SELFNAMED, дочерним предприятием AS MADARA Cosmetics SIA Cosmetics Nord, которое обеспечивает услугу нанесения рисунков и надписей на косметику по заказу (print-on-demand). На платформе самообслуживания selfnamed.com из предлагаемого ассортимента продукции можно выбрать и заказать натуральную, произведенную в Латвии и сертифицированную ECOCERT/Cosmos косметику с самостоятельно созданным дизайном и посланием без ограничения минимального объема, добавили в компании.