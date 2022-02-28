"Русский корабль, иди на**й": выяснилось, что украинские военные с о. Змеиный живы. Они в плену у россиян

24 февраля российские военные захватили украинский остров Змеиный в Черном море. В соцсетях распространялась аудиозапись того, как российский военный корабль предлагал украинским солдатам сдаться, а те нецензурно отказались.

После этого МВД Украины заявило, что все военные на острове были убиты. Российская сторона же заявила, что 82 человека были взяты в плен.

Украинские военные потеряли связь с островом и поэтому решили, что все украинские солдаты, которые его защищали, погибли.

Как сообщают ВМС Украины, 26 февраля на остров Змеиный направилось украинское гражданское судно, чтобы оказать помощь соотечественникам. Судно также было взято в плен российскими войсками.

"Незаконный захват гражданского судна - некомбатанта, не осуществлявшего никакой военной задачи, является нарушением правил и обычаев войны, международного гуманитарного права. Требуем от РФ немедленного освобождения незаконно захваченных граждан Украины", - говорится в сообщении.