Четыре российских истребителя нарушили воздушное пространство Швеции

"На фоне нынешней ситуации мы очень серьезно относимся к этому инциденту", — сказал в своем заявлении командующий ВВС Швеции Карл-Йохан Эдстрём.

По словам Эдстрёма, нарушение было недолгим, но шведские истребители поднялись в воздух, чтобы задокументировать вторжение. Военный назвал действия России непрофессиональными и безответственными.

Российский истребитель SU-27. ФОТО: Handout / Reuters / Scanpix

В общей сложности четыре российских самолета нарушили воздушное пространство Швеции: два истребителя Су-27 и два - Су-24.