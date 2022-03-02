Чт, 3.03.2022
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Роман Абрамович о продаже "Челси"

Четыре российских истребителя нарушили воздушное пространство Швеции

Истребители Su-27 выполняют маневры на авиашоу в Дубае. Иллюстративное фото. ФОТО: GIUSEPPE CACACE / AFP / Scanpix

Шведские военные сообщили в среду, что четыре российских истребителя вошли в воздушное пространство Швеции над Балтийским морем к востоку от острова Готланд, передает Rus.Postimees со ссылкой на местные СМИ.

"На фоне нынешней ситуации мы очень серьезно относимся к этому инциденту", — сказал в своем заявлении командующий ВВС Швеции Карл-Йохан Эдстрём.

По словам Эдстрёма, нарушение было недолгим, но шведские истребители поднялись в воздух, чтобы задокументировать вторжение. Военный назвал действия России непрофессиональными и безответственными.

Российский истребитель SU-27. ФОТО: Handout / Reuters / Scanpix

В общей сложности четыре российских самолета нарушили воздушное пространство Швеции: два истребителя Су-27 и два - Су-24.

По словам Эдстрёма, ситуация находится под контролем, и это свидетельствует о том, что Швеция хорошо подготовлена.

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