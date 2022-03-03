В Киеве между обстрелами сыграли свадьбу

Факт заключения брака был засвидетельствован начальником Департамента патрульной полиции Нацполиции, полковником полиции Евгением Жуковым. Об этом он сообщил в Facebook.

"По законам военного положения, я как командир подразделения засвидетельствовал брак моего подчиненного и собрата Юрий Зозуля и его невесты Карякиной Ангелины Александровны!"- рассказал он.

В качестве букета были обрезанные домашние орхидеи, а обручальные кольца молодоженам достались чудом и почти бесплатно.

"Украина - это замечательные люди, которые угостили шампанским и едой в перерыве между приготовлением наборов для военных и полицейских. Любовь", - написала Карякина в своем Facebook.

В свою очередь жених рассказал о том, что среди прочих подарков от своего начальника он получил противотанковое оружие РПГ-26.