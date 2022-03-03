В Риге проходит марш "Вместе с Украиной! Вместе против Путина!"

В шествии могут принять участие все желающие, чтобы осудить начатую президентом РФ Владимиром Путиным войну в Украине и поддержать борьбу украинского народа за сохранение своей свободы и демократии.

"Сила Латвии в наших людях. Мы показали, что нам небезразлично то, что происходит в Украине, жертвуя деньги, вещи и время. Но сейчас не менее важно быть едиными и продолжать демонстрировать общественную поддержку украинскому народу", - заявила одна из организаторов мероприятия Кристине Зонберга.

Марш начался в 11:00 у памятника Свободы и завершится у посольства Украины (бульвар Калпака, 3), где к присутствующим обратятся известные в обществе люди: Дайнис Иванс, Валдис Затлерс, Дана Исарова, Сергей Тимофеев, Максим Егоров и другие.

После акции участникам предлагается продолжить поддержку Украины и осуждение Путина у посольства России.

Организаторы марша просят участников брать с собой флаги Украины и Латвии или использовать цвета украинского флага в одежде. Организаторы также призывают людей фотографировать акцию и снимать ее на видео для размещения в социальных сетях.

ФОТО: Гражданский альянс Латвии