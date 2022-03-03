Шведская компания IKEA уходит из России

"Война в Украине ударит и по людям, и по цепочкам поставок, и по условиям для торговли. Поэтому руководство IKEA приняло решение приостановить все свои действия на территории России", - написала компания в соцсетях.

По материалам "Интерфакс" шведская IKEA в 2021 финансовом году (с сентября 2020 по август 2021 года) увеличила продажи в России на 31% (размер выручки компания не раскрывает). Об этом на онлайн-конференции сообщал гендиректор директор розничной сети IKEA в России Понтус Эрнтелл.

Известно, что на ноябрь 2021 года в России у компании IKEA было 14 магазинов в торговых центрах "Мега", три магазина нового городского формата "ИКЕА Сити" в Москве, а также несколько дизайн-студий.