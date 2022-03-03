Шведская компания IKEA уходит из России
Шведская компания IKEA сообщила в Twitter, что закрывает свои магазины в России.
Шведская компания IKEA сообщила в Twitter, что закрывает свои магазины в России.
"Война в Украине ударит и по людям, и по цепочкам поставок, и по условиям для торговли. Поэтому руководство IKEA приняло решение приостановить все свои действия на территории России", - написала компания в соцсетях.
По материалам "Интерфакс" шведская IKEA в 2021 финансовом году (с сентября 2020 по август 2021 года) увеличила продажи в России на 31% (размер выручки компания не раскрывает). Об этом на онлайн-конференции сообщал гендиректор директор розничной сети IKEA в России Понтус Эрнтелл.
Известно, что на ноябрь 2021 года в России у компании IKEA было 14 магазинов в торговых центрах "Мега", три магазина нового городского формата "ИКЕА Сити" в Москве, а также несколько дизайн-студий.
The war in Ukraine has both a huge human impact and is resulting in serious disruptions to supply chain and trading conditions, which is why the company groups have decided to temporarily pause IKEA operations in Russia. Read our statement here: https://t.co/0ss6WrAHIM pic.twitter.com/ixJyyAifFX— IKEA (@IKEA) March 3, 2022