Эстонское торговое судно затонуло у берегов Украины

Сведения об обстоятельствах происшествия разноречивые.

По данным Администрации морских портов Украины, судно Helt затонуло из-за нападения под водой, то есть предположительно со стороны подводной лодки. По словам оператора, судно могло наскочить на мину.

Изначально сообщалось, что двое членов экипажа находились в спасательных лодках, четверо человек пропали без вести.

Позже Министерство иностранных дел подтвердило, что все шесть членов экипажа спасены. Среди членов экипажа судна граждан Эстонии не было.

Last reported position from @MarineTraffic 3 hours ago pic.twitter.com/CdAai4NjWD — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 3, 2022

По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, российские военные корабли затопили мирное грузовое судно, погибли четыре моряка.

"03.03.2022 г. из-за отказа войти в морской порт города Одесса, на заблокированную часть Одесской акватории, двумя ракетами ниже ватерлинии был потоплено торговое судно Helt, которое ходило под флагом Панамы, в районе Тендровской косы!" - написал Геращенко в четверг в Telegram.

По его словам, экипаж состоял из шести человек, из которых четверо "утонули вместе с кораблем", а "капитан и кок на данный момент находятся на плоту и направляются в сторону берега".

"Спасательная операция невозможна, потому что залив находится под прицелом ВМФ РФ", - написал Геращенко.

Шедшее под флагом Панамы судно Helt принадлежало эстонской компании Vista Shipping Agency AS. Исполнительным директором компании является Игорь Ильвес.

Helt построено в 1985 году. Длина судна 79,01 метра, ширина - 10,93 метра, водоизмещение - 1473 тонны. До перехода в собственность эстонской компании судно называлось Carisma.

О судне и ранее писали СМИ. В 2017 году Helt чудом не врезалось в берег в Швеции, но пьяный капитан в последний момент изменил курс. Шведский суд задержал капитана, российского гражданина, ему угрожал тюремный срок.