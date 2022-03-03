Чт, 3.03.2022
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Талис Линкайтс, министр сообщения

Эстонское торговое судно затонуло у берегов Украины
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Торговое судно Helt. ФОТО: MarineTraffic

По информации, переданной агентством Reuters, в Черном море недалеко от украинского берега в результате взрыва затонуло судно Helt, находящееся в собственности Эстонии, пишет Rus.Postimees.

Сведения об обстоятельствах происшествия разноречивые.

По данным Администрации морских портов Украины, судно Helt затонуло из-за нападения под водой, то есть предположительно со стороны подводной лодки. По словам оператора, судно могло наскочить на мину.

Изначально сообщалось, что двое членов экипажа находились в спасательных лодках, четверо человек пропали без вести.

Позже Министерство иностранных дел подтвердило, что все шесть членов экипажа спасены. Среди членов экипажа судна граждан Эстонии не было.

По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, российские военные корабли затопили мирное грузовое судно, погибли четыре моряка.

"03.03.2022 г. из-за отказа войти в морской порт города Одесса, на заблокированную часть Одесской акватории, двумя ракетами ниже ватерлинии был потоплено торговое судно Helt, которое ходило под флагом Панамы, в районе Тендровской косы!" - написал Геращенко в четверг в Telegram.

По его словам, экипаж состоял из шести человек, из которых четверо "утонули вместе с кораблем", а "капитан и кок на данный момент находятся на плоту и направляются в сторону берега".

"Спасательная операция невозможна, потому что залив находится под прицелом ВМФ РФ", - написал Геращенко.

Шедшее под флагом Панамы судно Helt принадлежало эстонской компании Vista Shipping Agency AS. Исполнительным директором компании является Игорь Ильвес.

Helt построено в 1985 году. Длина судна 79,01 метра, ширина - 10,93 метра, водоизмещение - 1473 тонны. До перехода в собственность эстонской компании судно называлось Carisma.

О судне и ранее писали СМИ. В 2017 году Helt чудом не врезалось в берег в Швеции, но пьяный капитан в последний момент изменил курс. Шведский суд задержал капитана, российского гражданина, ему угрожал тюремный срок.

У посла Эстонии в Украине Каймо Кууса нет подробной информации о произошедшем. МИД выясняет обстоятельства.

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