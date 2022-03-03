Спецурок о "спецоперации": что о войне в Украине рассказывают российским школьникам

"На уроке я взяла тему "государственное устройство России", делала акцент на значении Конституции, на том, что президент легитимен до тех пор, пока защищает прописанные в ней права и свободы граждан и является гарантом этих прав. Мы разбирали конституционные права, суверенность государства. В конце поговорили о том, имеет ли стороннее государство право вмешиваться во внутренние дела страны".

Собеседница Би-би-си заявила, что не боится каких-либо последствий за то, что не стала проводить урок по полученным методическим рекомендациям.

"Во-первых, дети меня любят, прикроют, если что. Во-вторых, администрации тоже нужно прикрывать свои жопы (простите за грубость) перед департаментом. Отчитаются, что все провели, мне в худшем случае грозит устный выговор и лишение премии", - сказала она.

Урок по методическим рекомендациям "сверху" решила также не проводить классный руководитель шестого класса одной из школ Волгограда Светлана (имя изменено по ее просьбе). Как она рассказала Би-би-си, в их школе классным руководителям разослали презентации и конспект урока и сказали воздержаться от высказывания собственного мнения и не отходить от методических рекомендаций.

"Мы обсуждали [это требование] с коллегами, и я уверена, что такие уроки будут проводить. Некоторые воздерживаются от комментариев, некоторые, наоборот, очень поддерживают и только рады. Я вот проводить не буду и знаю коллег, которые тоже не будут проводить уроки по этим презентациям", - сказала она.

По ее словам, ей не нравится содержание презентации и однобокость конспекта урока: "Меня то, что есть в этих презентациях, не убеждает. У нас с детьми очень доверительные отношения, и я им говорю только то, что на 100% проверено".

По ее словам, отчитываться о проведении этого урока в их школе не требуют: "Поэтому можно просто сказать, что все сделал, и не делать".

"Для детей это как кино"

Требование провести с детьми урок "Моя страна" получили не все школы. Как рассказала Би-би-си учительница одной из московских школ, им никаких подобных указаний не поступало. Но, по ее словам, они говорят о ситуации с "операцией на Украине" с 11-м классом, потому что дети сами задают вопросы об этом.

"Дети задаются вопросом: почему восемь лет страны Запада не видели нарушения прав людей, почему появилась "Аллея ангелов" (мемориальный комплекс в память о детях, погибших во время вооруженного конфликта на востоке Украины, в Донецке - Би-би-си) и никто их не защитил", - рассказала она.

По ее словам, со старшеклассниками они "изучали документы по Минским соглашениям, почему мирно не решали проблемы, почему угрожают сегодня России, почему решение проблем силовыми методами не лучший вариант, где соблюдение международного гуманитарного права".

Светлана, учительница из Волгограда, считает, что дети пока не очень понимают, что происходит. Поэтому, по ее словам, еще на прошлой неделе она провела со своими шестиклассниками классный час.

"Я объясняла, что в войне ничего хорошего нет. Потому что некоторые из них с каким-то воодушевлением об этом говорили. Может, они это поддерживают или просто где-то услышали, что это хорошо. Либо потому, что они просто немножко не понимают, что это такое", - рассказывает она.

"Для некоторых из них война - это такое приключение, что-то интересное, - продолжила она, - Кто-то ни разу не сталкивался со смертью, с какими-то страшными потерями. Для них это как кино. Конечно, есть те, кто все понимает. Они, наоборот, подавленные. Детей надо было сразу собрать, вот я и попыталась. Но вот эта презентация меня вчера вышибла. Я не готова с ними говорить так".

Учитель из Мурманской области Александр считает, что дети, как правило, транслируют взгляды родителей, и к ситуации в Украине это тоже относится.