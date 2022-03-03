Макрон после переговоров с Путиным: "Худшее еще впереди"

Во время разговора Путин заявил, что операция российской армии идет по плану Москвы и что будет "хуже", если украинские власти не примут его условия.

Президент РФ также подтвердил намерение провести "денацификацию" Украины, сообщает телеканал.

"Интуиция президента [Макрона] подсказывает, что худшее еще впереди, учитывая то, что сказал ему президент Путин… Российские амбиции - захватить всю Украину. Военные цели Владимира Путина не изменились", - сказал источник телеканала.

3 марта Макрон и Путин провели переговоры в третий раз с начала войны в Украине. Они продолжались полтора часа. Во время переговоров Путин подробно прокомментировал обращение Макрона к французам, с которым тот выступил накануне. Он не был согласен со многими озвученными тезисами.

"В частности, это касается заявления Эммануэля Макрона, назвавшего ложью то, что Россия в Украине ведет борьбу с нацизмом… В этой связи даны аргументированные пояснения по поводу существенной роли неонацистов в государственной политике Киева", - говорится в сообщении пресс-службы президента РФ.