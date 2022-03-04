Видео ⟩ Война в Украине: пожар на крупнейшей атомной станции в Европе потушили. Обстрел завершен

Факт боев на подступах к АЭС подтвердил глава Энергодара Дмитрий Орлов, он же сообщил, что по зданиям и блокам ЗАЭС велся непрерывный обстрел. Позднее агентство УНИАН опубликовало видео, на котором представитель станции Андрей Туз рассказал, что пожарные не могут добраться до места возгорания и ликвидировать его последствия, поскольку их сразу расстреливают в упор. "Уже есть попадание в первый энергоблок", - сказал он. Агентство УНИАН подтвердило пожар.

Видео: Обстрел Запорожской АЭС

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия должна немедленно прекратить огонь по атомной электростанции.

"Огонь уже вспыхнул. Если станция взорвется, это будет в 10 раз серьезнее Чернобыля.

Россия должна НЕМЕДЛЕННО прекратить огонь, допустить пожарных, установить зону безопасности", - написал он в Twitter.

Первый энергоблок ЗАЭС на момент атаки и пожара находился на плановом ремонте, однако ядерное топливо оттуда отгрузить еще не успели, пишет УНИАН.

Огонь прекращен

Мэр города Энергодара, где находится Запорожская АЭС, сообщил, что бои в районе атомной электростанции прекратились. Пожар на АЭС ликвидирован.

Это очень страшно?

Представитель пресс-службы ЗАЭС Андрей Туз сообщил "Украина 24", что угрозы распространения радиации на данный момент не зафиксировано, а специалисты по энергетике пишут в интернете, что взорвать АЭС практически невозможно.

Позднее пресс-секретарь ЗАЭС Андрей Туз рассказал "Русской службе Би-би-си", что в настоящий момент обстрелы прекратились, но ситуация очень неопределенная. "Разбомбили все, что только можно, в том числе блоки и все остальное. Сейчас информацию уточняют, сложно все сказать. Выехала белая машина, представители военных РФ. Сейчас определяется, будут ли к ним выходить на переговоры, или как дальше действовать", - сказал он.

Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух со ссылкой на директора Запорожской АЭС также сообщил, что ядерная безопасность ЗАЭС обеспечена.

Позже, однако, стало известно, что исполняющий обязанности гендиректора ЗАЭС Игорь Мурашов заявил о нарушении на станции ядерной безопасности. "Мы делаем все возможное, но пожар идет, пожарных не допустили. На станции боевые действия. Реакторы в опасности", - сказал он.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) же утверждает, что, по информации Украины, пожар не затронул "важное" оборудование, а сотрудники станции принимают смягчающие меры.

Около 6 утра появились данные, что пожар удалось локализовать, прекратились и бои в районе электростанции. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет

Реакция в мире

Между тем обращение о ситуации на станции появилось и в соцсетях президента Украины Владимира Зеленского, который также сообщил, что срочно связался с лидерами ЕС, Джо Байденом и главой МАГАТЭ. Борис Джонсон заявил, что созовет экстреннее заседание СБ ООН из-за ситуации вокруг Запорожской АЭС.