Следователи Гаагского суда отправились в Украину
Группа следователей Международного уголовного суда, находящегося в Гааге, направилась в Украину, чтобы расследовать возможные военные преступления, сообщает BBC.
Группа следователей Международного уголовного суда, находящегося в Гааге, направилась в Украину, чтобы расследовать возможные военные преступления, сообщает BBC.
Гаагский суд начал расследование на основании международного коллективного иска против России.
"Любая сторона, которая непосредственно целится в гражданское население и гражданские объекты, совершает преступление, предусмотренное Римским статутом Международного уголовного суда и международным гуманитарным правом", - отметил Хан.
Как сообщалось, Хан в среду объявил, что Гаагский суд начнет активное расследование возможных военных преступлений в Украине, на территории которой с 24 февраля идет война.
Начало расследования поддержали 39 стран.