Пт, 4.03.2022
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Ингрида Шимоните, премьер-министр Литвы

Следователи Гаагского суда отправились в Украину

ФОТО: Reuters/ScanPix

Группа следователей Международного уголовного суда, находящегося в Гааге, направилась в Украину, чтобы расследовать возможные военные преступления, сообщает BBC.

Гаагский суд начал расследование на основании международного коллективного иска против России.

В ответ на вопросы журналистов главный прокурор Гаагского суда Карим Хан дал понять, что действия России в Украине соответствуют юрисдикции Гаагского трибунала.

"Любая сторона, которая непосредственно целится в гражданское население и гражданские объекты, совершает преступление, предусмотренное Римским статутом Международного уголовного суда и международным гуманитарным правом", - отметил Хан.

Как сообщалось, Хан в среду объявил, что Гаагский суд начнет активное расследование возможных военных преступлений в Украине, на территории которой с 24 февраля идет война.

Начало расследования поддержали 39 стран.

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