Следователи Гаагского суда отправились в Украину

В ответ на вопросы журналистов главный прокурор Гаагского суда Карим Хан дал понять, что действия России в Украине соответствуют юрисдикции Гаагского трибунала.

"Любая сторона, которая непосредственно целится в гражданское население и гражданские объекты, совершает преступление, предусмотренное Римским статутом Международного уголовного суда и международным гуманитарным правом", - отметил Хан.

Как сообщалось, Хан в среду объявил, что Гаагский суд начнет активное расследование возможных военных преступлений в Украине, на территории которой с 24 февраля идет война.