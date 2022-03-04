Глава Чечни Кадыров не "сдавал назад"

В подписи к видео говорится:
"Кадыров сдал назад: "Мы шокированы, дон, что у украинцев столько оружия, дон, и у нас теперь нет желания воевать против Украины, дон".
Однако Кадыров не "сдавал назад". Это лишь короткий отрывок из его обращения к жителям Украины, в котором он поддержал решение президента России Владимира Путина и заявил, что Чечня при любых обстоятельствах будет выполнять его приказы. В своем обращении Кадыров также призвал украинскую армию сложить оружие. Нужно добавить, что в видео на Facebook из него также был вырезан отрывок в начале ролика.
Кадыров действительно сказал, что у Чечни нет желания воевать против Украины, однако эта фраза вырвана из контекста. В оригинале видео он говорит: "Мы не хотим и у нас нет желания воевать против Украины и против украинского народа. Мы против тех, кто убивали нас, и кто хотят убивать нас. У нас есть позиция, однозначная, это безопасность нашего государства и народа".
Он также говорит, что у Чечни однозначная позиция — это безопасность их государства и народа, рассказывает, что они не хотят, чтобы через Украину напали на Россию и выражает полное доверие Путину. В видео также показываются собранные вместе чеченские бойцы. Оригинальное видео длится 12 минут, оно было опубликовано на канале РБК на YouTube 26 февраля.
Украина 1 марта сообщала (здесь), что ее Вооруженные силы 26 февраля уничтожили ударную чеченскую группировку, целью которой якобы была ликвидация президента Владимира Зеленского. Она также сообщала, что был убит также один из главных командиров бойцов Кадырова, однако независимого подтверждения этому нет