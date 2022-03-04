Глава Чечни Кадыров не "сдавал назад"

В подписи к видео говорится:

"Кадыров сдал назад: "Мы шокированы, дон, что у украинцев столько оружия, дон, и у нас теперь нет желания воевать против Украины, дон".

Однако Кадыров не "сдавал назад". Это лишь короткий отрывок из его обращения к жителям Украины, в котором он поддержал решение президента России Владимира Путина и заявил, что Чечня при любых обстоятельствах будет выполнять его приказы. В своем обращении Кадыров также призвал украинскую армию сложить оружие. Нужно добавить, что в видео на Facebook из него также был вырезан отрывок в начале ролика.

Кадыров действительно сказал, что у Чечни нет желания воевать против Украины, однако эта фраза вырвана из контекста. В оригинале видео он говорит: "Мы не хотим и у нас нет желания воевать против Украины и против украинского народа. Мы против тех, кто убивали нас, и кто хотят убивать нас. У нас есть позиция, однозначная, это безопасность нашего государства и народа".

Он также говорит, что у Чечни однозначная позиция — это безопасность их государства и народа, рассказывает, что они не хотят, чтобы через Украину напали на Россию и выражает полное доверие Путину. В видео также показываются собранные вместе чеченские бойцы. Оригинальное видео длится 12 минут, оно было опубликовано на канале РБК на YouTube 26 февраля.