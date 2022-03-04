Пт, 4.03.2022
Путин - это не Россия. Алексей Навальный
Алексей Навальный

Полковник латвийской армии: Путин продолжит осуществлять свой план

NBS Apvienotā štāba priekšnieka vietnieks operacionālajos jautājumos Didzis Nestro ФОТО: Zane Bitere / LETA

Российским силам в войне с Украиной удалось достичь определенного прогресса, и сейчас кажется, что Владимир Путин продолжит реализовывать свой план, как минимум чтобы получить территории на юге и на востоке Украины, заявил заместитель начальника Объединенного штаба Национальных вооруженных сил (NBS) по операционным вопросам Дидзис Нестро.

Исходя из публично доступной информации, несмотря на неудачи в первые дни войны, у российских сил получилось добиться определенного прогресса, однако сейчас он остановился. Похоже, что Россия намеревалась соединить войска на юге и на востоке.

Это обеспечит снабжение в направлении Крыма и позволит отрезать находящиеся там украинские силы, рассудил Нестро.

Сейчас выглядит странно, что Россия не полностью использовала свой авиационный потенциал для завоевания соседнего государства. "Если Россия стремилась быстро преодолеть сопротивление Украины, то контроль за воздушным пространством и воздушные удары имеют большое значение. Несмотря на потери, мощности военно-воздушных сил и средств противовоздушной обороны Украины сохранены и отдельные полеты имеют известный успех", - пояснил полковник.

Запасы боеприпасов, доступные в западных регионах России, могут быть значительно использованы и теперь, возможно, экономятся.

Кроме того, следует учитывать, что для любой военной победы сотрудничество воздушных и сухопутных сил должно быть синхронным, однако русские в некоторых районах Украины стреляют куда попало, в том числе и по гражданским лицам, комментирует Нестро.

Несмотря на то, что в обществе принято считать, что в настоящее время вооруженные военные столкновения не нужны, потому что хватает проведения эффективных кибератак на инфраструктуру противника, военный эксперт обратил внимание на то, что в этом конфликте используются в основном методы прошлых войн.

"Очевидно, украинцы защитили свои информационные и виртуальные пространства.

Украинцы свободно пользуются информационным пространством, существенных кибератак не видно, демпфирование связи не настолько эффективно, чтобы полностью парализовать командование украинцев. Либо российские способности в этой области преувеличены, либо украинцы имеют соответствующие способности сопротивляться, либо Россия полностью не использует свой потенциал", - сказал полковник.

Через неделю с момента вторжения России обе стороны нуждаются в перерыве, но чувствуется, что русские используют уже другую тактику и пытаются развернуть свои силы по-другому, а именно чтобы ущерб, причиненный украинцами, был меньше.

"Переговоры с Россией и Украиной, возможно, позволят обеим сторонам получить время, чтобы восстановиться и реорганизоваться. Кажется, сейчас тот момент, когда ситуация может измениться в одну или другую сторону", - сказал Нестро.

Полковник не отрицает, что Россия вокруг Украины сконцентрировала большую группу войск, но этого недостаточно, чтобы полностью оккупировать и подчинить всю Украину.

"Там необходимы более масштабные силы, поэтому в публичном пространстве уже звучат версии о мобилизации в России и более широком участии Беларуси или Казахстана", - добавил Нестро.

Он также подчеркнул способность украинской армии быстро мобилизовать и обеспечить народное сопротивление, так как желание защищать свою родину - самое важное в любом конфликте.

Говоря о поставках противовоздушного и противотанкового оружия западных стран Украине, Нестро обратил внимание на то, что системы контроля воздушного пространства и радиолокационные системы Украины работают не в полную силу, поэтому и системы зенитного оружия не могут работать эффективно. В основном они используются как самостоятельное оружие.

В то же время видно, что оружие западных стран дает результаты, и об этом свидетельствуют распространяемые украинцами видео с уничтоженной российской техникой.

"Например, произведенные Турцией беспилотные летательные аппараты Bayracar очень хорошо себя показали, но вопрос в том, сколько таких систем имеется в распоряжении украинцев, как они могут ими оперировать и сколько аэродромов находится в распоряжении украинцев. Решающее ли это оружие? Определенно нет, но помогает, поэтому украинцам важно, в принципе, удержаться", - подчеркнул полковник.

Нестро также отметил, что Россия в этом вооруженном конфликте нарушает международные законы войны. Хотя в начале конфликта Путин заявил, что армия обратится только против украинских сил и военных объектов, на самом деле видно, что тяжелая артиллерия уже с начала войны направляется на жилые районы и ее интенсивность продолжает расти.

О том, что происходит "на земле", совершенно убедительной информации нет, но, наблюдая, как российские силы вели себя в других вооруженных конфликтах, не исключено, что произошло нарушение законов войны и даже преступления, сказал полковник. "Во всяком случае общие убытки гражданского населения свидетельствуют о таких вещах, которые не должны осуществляться", - добавил он.

Комментируя обеспокоенность Франции, высказанную в четверг, что самая тяжелая фаза в российской войне против Украины еще не началась, эксперт пояснил, что теперь все зависит от того, чего Путин хочет достичь при нынешних российских потерях и как на все это повлияют внутренние проблемы России.

"Сейчас кажется, что он продолжит реализовывать свой план, хотя бы чтобы получить территории на юге и на востоке Украины. В настоящее время не кажется, что у русских есть возможность завоевать Западную Украину. Эта война может продолжаться 24 часа, а может и несколько недель. Все зависит от того, какое намерение у Путина, но есть много факторов, которые могут приблизить конец войны", - подчеркнул Нестро.

Несмотря на то, что российские силы находятся у ворот Киева и возможен штурм украинской столицы, для такой военной операции требуются огромные воинские ресурсы, чтобы разрушить и подчинить такой большой город, оценил полковник.

Нестро также привел пример со времен Второй мировой войны, когда, несмотря на разрушение Сталинграда немцами, советские войска могли продолжать сопротивляться и организовывать борьбу за каждый дом.

Штурм такого огромного города - это долгосрочный процесс, если не использовать оружие массового уничтожения, сказал эксперт, указывая, что по существующим конвенциональным методам войны в армии обычно такие города пытаются обойти или изолировать, так как в противном случае неизбежно создаются огромные убытки для атакующей армии.

Комментируя тот факт, что Россия в своей пропаганде всегда выставляла напоказ якобы современную технику, в то время как видео, опубликованные украинцами, показывают обратное, включая деморализованных солдат, Нестро отметил, что российский оборонный бюджет велик, но либо недостаточен для широкого развертывания некоторых современных вооружений, либо эти новые системы все еще имеют технические недостатки, как, например, танки Т-14 "Армата".

"Если сравнивать танки, находящиеся в вооружении России, с техникой западных стран, то разница огромна. Что касается пленных солдат, то видно, что значительную часть российских сил составляют военнослужащие срочной службы, которые столкнулись с сопротивлением украинцев в первые дни противостояния. В то же время видны и профессионально подготовленные воздушно-десантные подразделения, которые также несут потери", - добавил Нестро.

Последние новости

НАВЕРХ
Back