Полковник латвийской армии: Путин продолжит осуществлять свой план

Несмотря на то, что в обществе принято считать, что в настоящее время вооруженные военные столкновения не нужны, потому что хватает проведения эффективных кибератак на инфраструктуру противника, военный эксперт обратил внимание на то, что в этом конфликте используются в основном методы прошлых войн.

"Очевидно, украинцы защитили свои информационные и виртуальные пространства.

Украинцы свободно пользуются информационным пространством, существенных кибератак не видно, демпфирование связи не настолько эффективно, чтобы полностью парализовать командование украинцев. Либо российские способности в этой области преувеличены, либо украинцы имеют соответствующие способности сопротивляться, либо Россия полностью не использует свой потенциал", - сказал полковник.

Через неделю с момента вторжения России обе стороны нуждаются в перерыве, но чувствуется, что русские используют уже другую тактику и пытаются развернуть свои силы по-другому, а именно чтобы ущерб, причиненный украинцами, был меньше.

"Переговоры с Россией и Украиной, возможно, позволят обеим сторонам получить время, чтобы восстановиться и реорганизоваться. Кажется, сейчас тот момент, когда ситуация может измениться в одну или другую сторону", - сказал Нестро.

Полковник не отрицает, что Россия вокруг Украины сконцентрировала большую группу войск, но этого недостаточно, чтобы полностью оккупировать и подчинить всю Украину.

"Там необходимы более масштабные силы, поэтому в публичном пространстве уже звучат версии о мобилизации в России и более широком участии Беларуси или Казахстана", - добавил Нестро.

Он также подчеркнул способность украинской армии быстро мобилизовать и обеспечить народное сопротивление, так как желание защищать свою родину - самое важное в любом конфликте.

Говоря о поставках противовоздушного и противотанкового оружия западных стран Украине, Нестро обратил внимание на то, что системы контроля воздушного пространства и радиолокационные системы Украины работают не в полную силу, поэтому и системы зенитного оружия не могут работать эффективно. В основном они используются как самостоятельное оружие.

В то же время видно, что оружие западных стран дает результаты, и об этом свидетельствуют распространяемые украинцами видео с уничтоженной российской техникой.

"Например, произведенные Турцией беспилотные летательные аппараты Bayracar очень хорошо себя показали, но вопрос в том, сколько таких систем имеется в распоряжении украинцев, как они могут ими оперировать и сколько аэродромов находится в распоряжении украинцев. Решающее ли это оружие? Определенно нет, но помогает, поэтому украинцам важно, в принципе, удержаться", - подчеркнул полковник.

Нестро также отметил, что Россия в этом вооруженном конфликте нарушает международные законы войны. Хотя в начале конфликта Путин заявил, что армия обратится только против украинских сил и военных объектов, на самом деле видно, что тяжелая артиллерия уже с начала войны направляется на жилые районы и ее интенсивность продолжает расти.