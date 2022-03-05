Надо ли начинать пить йодные таблетки?

4) Йод-131 возникает только в работающем ядерном реакторе. Когда цепная реакция в реакторе прекращается, вскоре прекращается и образование йода-131. Далее следует только процесс распада йода-131.

5) В связи с вышеизложенным йод-131 отсутствует на территории Чернобыльской АЭС и в любом хранилище радиоактивных отходов. Цепная реакция не может возникнуть в этих местах. Для возникновения новой цепной реакции требуется работающий реактор.

6) Йод-131 выделяется в ходе аварии с работающим реактором и распространяется туда, куда его уносит ветер. Изначально концентрация йода в облаке высока. Чем дальше, тем тоньше становится облако. Когда облако расширяется вдвое, плотность уменьшается в восемь раз. Если размер становится в десять раз больше, то плотность уже в тысячу раз меньше и так далее. Если на пути попадутся районы, где идут дожди, осадки перенесут большую часть загрязнения на поверхность земли, и с расстоянием загрязнение все меньше распространяется. Играет свою роль в распространении загрязнений и гравитация. Йод-131, например, более чем в четыре раза тяжелее кислорода.

7) Если человек находится в неблагоприятном направлении от места аварии, он может некоторое время находиться под влиянием облака. Чем дальше это происходит, тем менее концентрированы загрязнения, тем меньше загрязнения попадает в человеческий организм и тем меньше его возможное воздействие. Часть загрязнений, попадающих в организм, выводится путем обмена веществ, часть будет воздействовать на человека длительное время.

8) Запасы йода у человека хранятся в щитовидной железе. Если человек вдыхает йод-131, он также накапливается в щитовидной железе.

9) Чтобы радиоактивный йод не накапливался в щитовидной железе, щитовидную железу необходимо предварительно насытить нерадиоактивным йодом. Накопление йода-131 в щитовидной железе можно предотвратить, приняв специальную таблетку йода за несколько часов до воздействия облака радиоактивного йода. Принимать йодную таблетку необходимо только в том случае, если вы находитесь недалеко от места происшествия.

Йодосодержащие продукты питания (например, йодированная соль, йодированная вода) имеют настолько низкую концентрацию йода, что их потребление недостаточно для насыщения щитовидной железы.

Содержание йода в йодной соли составляет несколько десятков микрограммов на грамм, а в йодированной воде около 150 микрограммов на литр. Необходимые 100 миллиграммов йода для взрослого человека соответствуют нескольким килограммам соли или 700 литрам воды.

10) Так называемая йодная профилактика или прием йодных таблеток необходима в районе нескольких десятков километров от места аварии, в зависимости от размера аварии и погодных условий. На расстоянии более ста километров уже маловероятна необходимость приема йодных таблеток.