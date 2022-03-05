В Украине убит участник первого раунда переговоров с РФ. Его подозревали в госизмене

Также об убийстве Киреева рассказал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский. По его информации, как и по информации СМИ, Киреева заподозрили в государственной измене.

Подозрение возникло, в том числе, после прослушки его разговоров по телефону, сообщили источники издания "Украинская правда".

Между украинской и российской делегациями состоялось два раунда переговоров, третий может состояться сегодня или завтра.

Первый раунд переговоров состоялся на украинско-белорусской границе вечером в понедельник, 28 февраля, но существенных результатов они не принесли.