Сб, 5.03.2022
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Лиене Дупате-Угуле, представитель Maxima

В Украине убит участник первого раунда переговоров с РФ. Его подозревали в госизмене

ФОТО: pravda.com.ua

Украинские издания сообщили со ссылкой на свои источники заявили, что сотрудники СБУ (Службы безопасности Украины) убили участника украинской делегации во время первого раунда переговоров с РФ при попытке задержания, передает "Медуза".

Также об убийстве Киреева рассказал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский. По его информации, как и по информации СМИ, Киреева заподозрили в государственной измене.

Подозрение возникло, в том числе, после прослушки его разговоров по телефону, сообщили источники издания "Украинская правда".

Между украинской и российской делегациями состоялось два раунда переговоров, третий может состояться сегодня или завтра.

Первый раунд переговоров состоялся на украинско-белорусской границе вечером в понедельник, 28 февраля, но существенных результатов они не принесли.

В ходе второго раунда в четверг, 3 марта, сторонам удалось "теоретически договориться" о гуманитарной помощи и создании гуманитарных коридоров в осажденных Россией городах.

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