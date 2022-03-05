Путин: решение о "спецоперации" было тяжелым

Он отметил, что к решению о начале военных действий в Украине его подтолкнули намерения Киева получить ядерный статус.

"Это возможно. За океаном им помогут, и с этой секунды нашим противником станет НАТО", - заявил Путин.

Поводом заявлять о намерении Украины заполучить ядерное оружие стало заявление президента Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности, прошедшей 19 февраля.

В своем выступлении Зеленский не говорил о разработке ядерного оружия. Однако президент Украины пригрозил выйти из пакетных договоренностей, предусмотренных Будапештским меморандумом, по которому Киев отказался от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности со стороны подписавших его стран (России, США и Великобритании).

При этом концентрация российских войск близ границы с Украиной началась задолго до заявления Зеленского. США их союзники начали предупреждать о готовящемся вторжении российских войск в Украину еще с конца прошлого года.

Об уничтожении военной инфраструктуры Украины

Операция в Украине идет по плану, по графику, все, как запланировал российский Генштаб, сообщил Владимир Путин.

По словам российского президента, задачей российской армии в Украине было уничтожение ее военной инфраструктуры, и эта часть операции, по его мнению, "фактически завершена".

О военном положении

"Военное положение вводится в стране (…) в случае внешней агрессии, в том числе в конкретных районах проведения боевых действий. Но у нас такой ситуации нет, и я надеюсь, не будет", - заявил Путин.