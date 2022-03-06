"Мою страну и народ бомбят!": Милла Йовович эмоционально высказалась о войне
46-летняя украинская актриса Мила Йовович эмоционально высказалась в соцсетях о вторжении России в Украину и поделилась страхами за своих близких.
46-летняя украинская актриса Мила Йовович эмоционально высказалась в соцсетях о вторжении России в Украину и поделилась страхами за своих близких.
Йовович высказалась в соцсетях 25 февраля, на следующий день как Владимир Путин совершил военное вторжение на территорию Украины.
"Я с разбитым сердцем и ошеломлена, пытаясь осмыслить события этой недели на моей родине, в Украине. Мою страну и народ бомбят. Друзья и семья прячутся. Моя кровь и мои корни походят как из России, так и из Украины на части, наблюдая за разворачивающимся ужасом, разрушением страны, перемещением семей, вокруг которых вся жизнь лежит в обугленных обломках", – написала актриса.
Она поделилась с подписчиками информацией о благотворительных акциях и других способах помочь людям Украины.
Милла Йовович вспомнила войну на родине ее отца - в бывшей Югославии и то, что он рассказывал своей семье о травмах и терроре, которые пережил.
Напомним, Милла Йовович родилась в 1975 году в Киеве. В 1980-м она вместе с родителями переехала в Лондон, а затем - в США. Напомним, мама Миллы - Галина Логинова выросла в Украине, а отец Богдан Йовович - в Черногории.