"Честных выборов не было десятилетие": Вера Полозкова уехала из России

Она призналась, что ей было очень больно в день своего рождения собирать детей и прощаться с друзьями. Но ей не оставили выбора.

"За 11 дней пройдено много точек невозврата. В моей стране больше нет политики, нет журналистики, ни одного работающего правового института. Есть абсолютно безумная, зверская война против ближайших соседей", - написала Полозкова в Instagram.

Она подчеркнула, что это худший за 30 лет экономический кризис в России, пропаганда реализовывается в лучших геббельсовских традициях, а ненависть преподносится как национальная идея.

"Но государство - не равно народ. Люди, принимающие решения за мой народ, у власти незаконно. Честных выборов не было десятилетие. Поэтому их единственное оружие - вранье, вранье и нагнетание ужаса", - отметила Полозкова.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале "спецоперации" на территории Украины, которая обернулась вторжением в суверенное государство, войной и гуманитарной катастрофой. Многие знаменитые люди высказались против военных действий, призвали это остановить и сесть за стол переговоров. Руководство РФ в ответ на антивоенные высказывания и митинги приняло ряд репрессий и законов, ужесточающих цензуру. Были закрыты независимые порталы, телеканалы и радиостанции. Теперь многочисленные Telegram-каналы сообщают об отъезде звезд из России.

ФОТО: скриншот Instagram bolshe_nikogda