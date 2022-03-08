Женщинам нужен мир, а не цветы! Как почтить храбрость украинок 8 марта

"Тюльпанные деньги" можно пожертвовать тут.
Акция солидарности с подсолнухами
В этот день программа молодежных делегатов Латвии в ООН приглашает выразить свою поддержку украинским женщинам, присоединившись к глобальной кампании "8 марта - Международный день солидарности с украинскими женщинами!", взяв с собой подсолнухи - настоящие, нарисованные или созданные как-то иначе.
8 марта в 17:00 люди соберутся у посольства Украины, чтобы выразить солидарность украинским женщинам во время войны в Украине.
Попробовать торт "Киевский" и сделать пожертвование!
Ресторан Tinto предлагает всем торт "Киевский". Вся средства, вырученные за торт, будут пожертвованы в поддержку Украины.
Цветочный магазин Lakstos призывает покупать желтые цветы
Желто-голубые цветы, флаги, плакаты распускаются по всему миру... Сегодня эта цветочная композиция сделана в честь смелых женщин - во всем мире и особенно сейчас в Украине.
8 марта команда шеф-поваров RamenRiga предлагает украинский борщ (€10). Весь доход за день будет перечислен друзьям - украинским поварам, а теперь уже солдатам.