Ср, 9.03.2022
Третий раунд переговоров завершился. Есть небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров… Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента Украины
Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента Украины
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Женщинам нужен мир, а не цветы! Как почтить храбрость украинок 8 марта

ФОТО: AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix

"Сегодня 8 марта. Международный женский день (солидарности). Знаю, что отношение к этому празднику разное. Но я думаю, что в этом году тема солидарности важнее, чем когда-либо! Поэтому призываю всех замечательных джентльменов, которые всегда заботились о цветах для дам, в этом году эти "тюльпанные деньги" пожертвовать на поддержку Украины. Это будет наша солидарность. Женщинам нужен мир, а не цветы", - пишет пользовательница соцсетей. 

"Тюльпанные деньги" можно пожертвовать тут

А вот еще как можно проявить солидарность в Международный женский день в этом году!

Акция солидарности с подсолнухами 

В этот день программа молодежных делегатов Латвии в ООН приглашает выразить свою поддержку украинским женщинам, присоединившись к глобальной кампании "8 марта - Международный день солидарности с украинскими женщинами!", взяв с собой подсолнухи - настоящие, нарисованные или созданные как-то иначе.

8 марта в 17:00 люди соберутся у посольства Украины, чтобы выразить солидарность украинским женщинам во время войны в Украине.

ФОТО: facebook.com

Попробовать торт "Киевский" и сделать пожертвование! 

Ресторан Tinto предлагает всем торт "Киевский". Вся средства, вырученные за торт, будут пожертвованы в поддержку Украины. 

ФОТО: facebook.com

Цветочный магазин Lakstos призывает покупать желтые цветы

Желто-голубые цветы, флаги, плакаты распускаются по всему миру... Сегодня эта цветочная композиция сделана в честь смелых женщин - во всем мире и особенно сейчас в Украине.

ФОТО: www.facebook.com

Борщ как пожертвование

8 марта команда шеф-поваров RamenRiga предлагает украинский борщ (€10). Весь доход за день будет перечислен друзьям - украинским поварам, а теперь уже солдатам. 

ФОТО: Facebook

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