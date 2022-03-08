Женщинам нужен мир, а не цветы! Как почтить храбрость украинок 8 марта

"Сегодня 8 марта. Международный женский день (солидарности). Знаю, что отношение к этому празднику разное. Но я думаю, что в этом году тема солидарности важнее, чем когда-либо! Поэтому призываю всех замечательных джентльменов, которые всегда заботились о цветах для дам, в этом году эти "тюльпанные деньги" пожертвовать на поддержку Украины. Это будет наша солидарность. Женщинам нужен мир, а не цветы", - пишет пользовательница соцсетей.