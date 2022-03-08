За неделю до войны Татьяна Лазарева приехала в Киев. Она до сих пор там. Вот ее рассказ

— После всего произошедшего у вас есть мысли вернуться в Россию?

— Нет, конечно, никаких надежд на возвращение у меня нет, я [в прямых эфирах в Instagram] наговорила себе на достаточно большой срок. Конечно, домой вернуться желание есть, но жить в России - нет.

Установка противотанковых ежей на Майдане Незалежности в Киеве. 3 марта 2022 года ФОТО: REUTERS/Valentyn Ogirenko/Scanpix

— У вас богатый опыт протеста, вы вели крупные митинги. Вы сейчас следите за протестами в России?

— Разумеется, слежу.

— Чувствуете ли вы, что задержаний стало больше, а подавление акций идет более жестко?

— Я слежу за цифрами по ОВД-Инфо и по "Медиазоне", берут примерно половину небольшого количества, которое выходит. У меня вчера приятеля забрали с такого мероприятия. Очень жестко там все, конечно…

— Вы предполагали, что в своих действиях, и так довольно жестких, власть может дойти до такого?

— Я много чего не предполагала. Да, дошло до жесточайших репрессий, до полного закручивания гаек. Несмотря на все наши протесты, призывы ходить на выборы и проявлять гражданскую активность, дошло до того, что Путин развязал [войну].

Его из моего ближайшего круга никто не выбирал. Мы предполагали, что если мы будем малоактивны, то ничего хорошего не будет. И все это произошло. Никакого сослагательного наклонения уже нет, оно не имеет никакого значения.

— Выходите ли вы на улицу в Киеве?

— Выхожу, но очень редко.

— Что происходит в городе?

— Далеко от гостиницы в центре я не отходила. У меня здесь много друзей, они рассказывают, что Киев очень хорошо укрепляют. Это пустой Киев, народу на улицах очень мало, редкие люди выходят. До комендантского часа люди ходят по продовольственным магазинам, это единственное, что здесь работает. Все пытаются максимально запастись продуктами, они есть. Но недостаток каких-то товаров уже чувствуется, хлеб есть не всегда. О настроениях я не могу сказать, я их черпаю, как и вы, из соцсетей.

Пустой Крещатик во время комендантского часа. 1 марта 2022 года ФОТО: AP Photo/Emilio Morenatti/Scanpix

— Как устроен ваш быт?

— Я живу в апарт-отеле, это небольшая квартира, поэтому весь быт я обустраиваю сама. Это делать я умею - все же у меня есть постсоветский опыт и у меня трое детей. У меня вполне уютно, запас продуктов я сделала.

— Что можно сказать про отношение к россиянам в Киеве?

— Оно понятно - в общем, это враги.

— Вы сами сталкивались с агрессивным отношением?

— Совсем агрессивного отношения я особенно не испытывала. Первые пару дней я слышала в свой адрес в магазине слова типа "садись на танк и вали обратно". Но я вполне понимаю этих людей.