Лица кремлевской пропаганды: кто зарабатывает больше всех?

Почему люди попадают в ловушку пропаганды? Почему люди верят дезинформации и откровенной лжи? Как можно не видеть очевидного? Есть много исследований, которые показывают, что человеческим сознанием можно манипулировать, и, к сожалению, убеждают, что убийство "в правильных целях" также оправданно.

За каждой новостью, точкой зрения и дискуссией, которые Кремль предлагает российскому народу на телеэкранах, стоят конкретные журналисты. Все они получают огромные зарплаты, становясь соучастниками зверств украинской войны. Так называемые российские коммерческие СМИ не являются независимыми - они дотируются путинским режимом из государственного бюджета. В 2021 году финансирование было увеличено на 40%, видимо, в рамках подготовки к войне с "фашистами и наркоманами" в Украине. Неудивительно, что некоторые хорошие пропагандисты смогли позволить себе роскошные виллы и дорогие яхты.

История повторяется. Если в 1930-х языком Третьего рейха, целенаправленной пропаганды, обычный мирный немец превратился в ненавистника евреев и даже убийцу, то сейчас все российские федеральные каналы промыли россиянам мозги, внушив им веру в "русский мир".

Российский оппозиционный поэт и журналист Дмитрий Быков объясняет феномен "русского мира" так, что русские всегда жили плохо. В обществе существует запрос на философский взгляд, оправдывающий эту плохую жизнь. Таким образом, русские живут плохо, потому что "избранный народ духовности", "божий народ".

Большая часть русских с этим соглашаются и оправдывают действия Путина.