Чернобыльская АЭС: 12 дней взаперти

Железная дорога, по которой поезд идет от Славутича до Чернобыля, пролегает через территорию Беларуси, являющейся основной союзницей Москвы.

Как электростанция Чернобыль уже давно не действует, однако работы по ее поддержанию в безопасном состоянии не прекращаются ни на день. После взрыва на четвертом энергоблоке в 1986 году остальные три реактора еще несколько лет продолжали работу, и для эвакуированных после аварии сотрудников станции был построен целый новый город - Славутич.

В настоящее время на объекте все еще работают около 2400 человек: ученые, техники, повара, медики и другой вспомогательный персонал, а также бойцы национальной гвардии.

В мирное время рабочие садились на поезд из Славутича в начале своей смены, а после работы - так же на поезде - возвращались домой. С вторжением российской армии ситуация изменилась: жить сотрудникам приходится прямо на рабочем месте.

"Ситуация сложная и напряженная, - рассказал Би-би-си мэр Славутича Юрий Фомичев. - Сотрудникам тяжело - и морально, и психологически, и физически".

На станции есть некоторые запасы продовольствия, но застрявшие там сотрудники (не имеющие представления о том, как долго продлится текущая ситуация), ограничили прием пищи, приготовленной застрявшими на станции поварами, одним разом в сутки. Еда при этом самая простая: в основном овсяная каша с хлебом.

В воскресенье российские военные предложили доставить рабочим еду, но те отказались, заявив, что это пропагандистский ход.

На АЭС нет помещений, специально оборудованных для сна, поэтому там пришлось создать временные общежития, где кто-то спит на раскладушках и столах, а кто-то - прямо на полу.

Рабочие разделились на две смены: пока одна группа работает, другая отдыхает, затем они меняются местами. Таким образом работы на станции ведутся круглосуточно

Семьям сотрудников АЭС в соседнем Славутиче тоже приходится нелегко.

"Некоторым работникам требуются лекарства, запас которых на станции ограничен, и это очень тревожит их родных, - говорит Фомичев. - Нам приходится объяснять, что в настоящее время безопасного способа вывести рабочих с АЭС нет".

Насколько велик риск?

Поскольку почти двухнедельное пребывание на выведенной из эксплуатации атомной электростанции начинает сказываться на сотрудниках как физически, так и психологически, есть опасения, что в какой-то момент накопившийся стресс может помешать им нормально выполнять свои обязанности по обеспечению безопасности станции.

"В таких условиях сотрудники постепенно теряют способность фокусироваться на своей работе, а это ставит под угрозу безопасность АЭС, - сказал Фомичев. - Конечно, это не действующая электростанция, но все равно для того, чтобы убедиться, что все системы работают нормально, нужно быть внимательным".