Ср, 9.03.2022
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Владимир Зеленский, президент Украины

Столтенберг в Адажи: НАТО не хочет войны с Россией

Йенс Столтенберг на военной базе в Адажи ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Начатая президентом РФ Владимиром Путиным война в Украине покончила с миром в Европе, но НАТО не хочет войны с Россией, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг журналистам во вторник на военной базе Адажи в Латвии.

Столтенберг подчеркнул, что альянс может быть единым, хотя Путин не думал, что НАТО будет настолько единым.

НАТО - оборонительный альянс, но альянс не хочет войны с Россией. "Мы готовы защищать каждый сантиметр НАТО, и мы пойдем на войну, если это будет необходимо", - сказал Столтенберг.

На базу в Адажи также прибыл премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который заявил журналистам, что Канада и впредь будет укреплять отношения с Латвией, а НАТО является прекрасным примером того, что можно объединиться в таком количестве стран.

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Трюдо также подтвердил, что Канада продолжит оказывать военную помощь Украине.

"Путин был неправ, думая, что Украина слаба, а НАТО раздроблено. Канада также готова воевать за любого члена НАТО, если против кого-то из них будет агрессия", - заявил премьер-министр Канады.

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