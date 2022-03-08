Столтенберг в Адажи: НАТО не хочет войны с Россией

Столтенберг подчеркнул, что альянс может быть единым, хотя Путин не думал, что НАТО будет настолько единым.
НАТО - оборонительный альянс, но альянс не хочет войны с Россией. "Мы готовы защищать каждый сантиметр НАТО, и мы пойдем на войну, если это будет необходимо", - сказал Столтенберг.
На базу в Адажи также прибыл премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который заявил журналистам, что Канада и впредь будет укреплять отношения с Латвией, а НАТО является прекрасным примером того, что можно объединиться в таком количестве стран.
Галерея: Столтенберг посетил с визитом базу в Адажи
Трюдо также подтвердил, что Канада продолжит оказывать военную помощь Украине.
"Путин был неправ, думая, что Украина слаба, а НАТО раздроблено. Канада также готова воевать за любого члена НАТО, если против кого-то из них будет агрессия", - заявил премьер-министр Канады.